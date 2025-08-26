Gran Peña Folclórica en la previa al Festival Esquel-Trevelin Danza 2025

Kabir Producciones, junto al Instituto de Arte Nativo Ayehuen, invitan a la comunidad a participar de la Gran Peña Folclórica, que se realizará este sábado 30 de agosto como previa al Festival Esquel-Trevelin Danza 2025.

Según comentó Karem Bourdargham, de Kabir Producciones, "a veces me toca el lado de organización, y en este caso, convocada por Adriana Baigorria, organizamos este primer evento que da inicio a la edición 2025 del festival Esquel-Trevelin Danza".

Bourdargham destacó que, aunque trabajan estilos de danza distintos, existe un trabajo conjunto entre la danza sirio-libanesa y el Ballet Ayehuen, con el objetivo de rescatar y valorar las raíces de cada expresión artística.

El evento se realizará en el Restaurante Los Carreros, un espacio amplio y propicio para la música y la danza, donde además los asistentes podrán disfrutar de un menú especial a precios accesibles. La programación contará con números artísticos locales, comenzando con el dúo Gabriel Guerrero y Sara Tejeda, seguido por el Ballet Ayehuen y cerrando con la peña de Manqui, que dará apertura a la pista de baile.

El valor del evento reside en la interacción entre música en vivo y danza, con la participación de artistas locales de alto nivel.

Por su parte, Fátima Fermín, bailarina del Instituto de Danza Nativa, explicó: "Este encuentro lo realiza Ayehuen hace varios años y este año será la tercera edición. En este marco estará el evento que organiza Kabir Producciones. Es una propuesta que convoca a lo local y está abierta a toda la comunidad".

Fermín agregó que las peñas son espacios familiares y de libertad para los bailarines, donde la música y la danza se mezclan para generar un ambiente de celebración y encuentro comunitario.

C.S.