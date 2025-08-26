16°
sociedad |
Por Redacción Red43

Gran Peña Folclórica en la previa al Festival Esquel-Trevelin Danza 2025

El Instituto de Arte Nativo Ayehuen junto a Kabir Producciones lanza esta propuesta artística que combina música y danza en vivo. Será este próximo sábado 30 de agosto en el restaurante "Los Carreros".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Kabir Producciones, junto al Instituto de Arte Nativo Ayehuen, invitan a la comunidad a participar de la Gran Peña Folclórica, que se realizará este sábado 30 de agosto como previa al Festival Esquel-Trevelin Danza 2025.

 

Según comentó Karem Bourdargham, de Kabir Producciones, "a veces me toca el lado de organización, y en este caso, convocada por Adriana Baigorria, organizamos este primer evento que da inicio a la edición 2025 del festival Esquel-Trevelin Danza".

 

Bourdargham destacó que, aunque trabajan estilos de danza distintos, existe un trabajo conjunto entre la danza sirio-libanesa y el Ballet Ayehuen, con el objetivo de rescatar y valorar las raíces de cada expresión artística.

 

El evento se realizará en el Restaurante Los Carreros, un espacio amplio y propicio para la música y la danza, donde además los asistentes podrán disfrutar de un menú especial a precios accesibles. La programación contará con números artísticos locales, comenzando con el dúo Gabriel Guerrero y Sara Tejeda, seguido por el Ballet Ayehuen y cerrando con la peña de Manqui, que dará apertura a la pista de baile.

 

El valor del evento reside en la interacción entre música en vivo y danza, con la participación de artistas locales de alto nivel.

 

Por su parte, Fátima Fermín, bailarina del Instituto de Danza Nativa, explicó: "Este encuentro lo realiza Ayehuen hace varios años y este año será la tercera edición. En este marco estará el evento que organiza Kabir Producciones. Es una propuesta que convoca a lo local y está abierta a toda la comunidad".

 

Fermín agregó que las peñas son espacios familiares y de libertad para los bailarines, donde la música y la danza se mezclan para generar un ambiente de celebración y encuentro comunitario.

 

 

C.S.

 

 

 

