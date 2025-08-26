16°
Una docente suma el tercer caso por “tocamientos” a alumnos: podría se condenada a 16 años

El hecho conmociona a la escuela 201 Trelew. Ya había sido denunciada por dos chicos pero ahora se sumó otro caso más. Ya estuvo cumpliendo arresto domiciliario pero se agrava situación. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La docente Roxana Ortega fue denunciada por familias de la Escuela N.º 201 de Trelew por presuntos tocamientos a dos alumnos, a los que luego se sumó un tercer caso. Según trascendió este lunes, se espera que próximamente sea sometida a un juicio oral y público, y la querella ya anticipó que podría pedir 16 años de cárcel.

 

La docente, que estuvo cumpliendo arresto domiciliario y que actualmente se encuentra en libertad, fue denunciada por los dos casos que se dieron a conocer el año pasado tras la presentación de dos familiares. Luego apareció un tercer niño que, en principio, era testigo y que dijo haber sufrido “tocamientos” por parte de la maestra. Finalmente, la jueza del caso entendió que también fue víctima y lo sumó como un tercer caso.

 

El informe del psicodiagnóstico permitió establecer que el tercer menor no miente en su relato y, por ende, se descartó que algún adulto lo haya manipulado para faltar a la verdad.

 

Por lo tanto, la querella presentó la acusación por los tres casos, solicitó 16 años de prisión y un juicio por jurados para la docente.

 

La querella, representada por la abogada Gladys Olavarría, solicitó una prórroga de cuatro meses para que el Ministerio Público Fiscal avance en la investigación. La jueza Ivana González aceptó el pedido y extendió el plazo.

 

El caso está en manos de la fiscal Claudia Ibáñez y la procuradora fiscal Guadalupe Serafini. En principio, la Fiscalía evaluaba llevar a juicio oral los primeros dos casos, pero ahora deberá considerar esta nueva denuncia y readecuar la acusación si los dichos del niño son ratificados.

 

“El chico en varias ocasiones dijo que quería hablar y contar algo que no había contado antes, sólo a su mamá, a quien le decía que había sufrido la misma circunstancia que una de las víctimas originales”, explicó en su momento la letrada. En principio, la acusación contra Roxana Ortega será por abuso sexual simple.

 

 

