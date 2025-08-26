15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 26 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 deportes #Esquel
26 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Juegos de Montaña: Exitosas jornadas de Escalada y Km Vertical en Esquel

Esquel vivió un intenso fin de semana con escalada y kilómetro vertical en los Juegos de Montaña, que reunieron a deportistas de todas las edades en un entorno natural único.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la organización del municipio, Esquel vivió un nuevo fin de semana de deportes de montaña, adrenalina y naturaleza en el marco de los Primero Juegos de Montaña. En este caso, fue el momento de la Escalada durante sábado y domingo, donde resultaron ganadores en la categoría Mayores: Tobías Andrade y Micaela Pafumi. Mientras que el desafiante Kilómetro Vertical trepando el Cerro La Cruz lo ganó el olímpico Eulalio “Coco” Muñoz y Yanina Solís González hizo lo propio entre las damas.

 


El intendente Matías Taccetta resaltó la realización de los Juegos de Montaña y la participación de los deportistas: “Para la ciudad es importante mostrar los deportes de montaña. Esta semana también tendremos las proyecciones del Festival Banff y completaremos el próximo fin de semana con el ciclismo de montaña, kayak y la marcha nórdica”. 

 


Importante cantidad de escaladores se hicieron presentes en el Club Andino y en el Club Independiente para desafiar los muros y buscar su mejor rendimiento deportivo competitivo. Niños, adolescentes, mayores y senior fueron parte de la competencia que la municipalidad llevó adelante en el marco de los Primeros Juegos de Montaña junto a los profesores de ambos clubes mencionados.

 


EL KM VERTICAL
El experimentado Sergio Trecamán diseñó el exigente y divertido circuito para el domingo vivir el Kilómetro Vertical de los Juegos de Montaña, donde Eulalio “Coco” Muñoz fue el más veloz, seguido por Mario Facundo Leonel Calisaya y Kevin Gonzalo Martin. Mientras que entre las Damas: Yanina Solís González ganó la prueba, escoltada por Cynthia Duflós y Raquel Bogado Jara.

 

Los Juegos de Montaña continúan hoy lunes con la apertura de la muestra fotográfica en el Centro Cultural Esquel Melipal. Además, se viene por delante la proyección de material audiovisual en el marco del Festival Banff.

 

Clasificación de Escalada:
Ifsc mayores:
Masculino 
1. Tobías Andrade 
2. Hernández Díaz Bautista 
3. Catalano Ignacio 

 

Femenino 
1. Pafumi Micaela
2. Suárez Martina
3. Lobos Guadalupe

 

Seniors:
Masculino:
1. Revestido Juan
2. Andrade Horacio
3. Cad Pablo

 


Femenino
1. Mariana Mattenetz
2. Silvana Contreras

 

Mayores:
Masculino:
1. Álvarez Lucas
2. Carlos Torres

 

Especial:
1. Juan Villa

 

Femenino:
1. Verónica Navarro 
2. Mariannella Pye
3. Marilina Nahuelpán

 

U18
Masculino
1. Lebed Benjamín
2. Camilo Macayo Pérez 
3. Navarro Francisco 

 

Femenino
1. Lucia Salazar 
2. Olivia Zares
3. Para Cárdenas

 

Niños masculino:
1. Vieyra Atún
2. Parodi Dante
3. Bruno Dip 

 

Femenino:
1. Alonso Olivia
2. Colombo Julieta 
3. Colombo 

 

U13
Masculino 
1. Fusiman Teo
2. Pau Orlando
3. Castiarena León 

 

Femenino 
1. Ovidi Nina
2. Castro Catalina 
3. Petersen Sofía 

 

U15
Masculino
1. Ponzo Felipe
2. Barroso Lihue 
3. Regueiro Francisco 

 

Femenino
1. Kelton Camila
2. Palma Agostina

 

Clasificación de Km Vertical:

 


https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/juegos-de-montana-trail-2025/hombres

 

https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/juegos-de-montana-trail-2025/mujeres

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Más Odontología: un centro de vanguardia en Esquel con equipos de última generación
2
 Fuerte choque en Esquel: Dos efectivos policiales permanecen internados por lesiones
3
 La discusión por un cigarrillo que terminó con hombre muerto de varias puñaladas
4
 Una pareja muerta dentro de un auto abandonado: el misterio que esconden las ramas de un árbol
5
 Q.E.P.D Sofia Ñanco
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
5
 Torres: ¿Candidato a Presidente?
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -