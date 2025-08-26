Juegos de Montaña: Exitosas jornadas de Escalada y Km Vertical en Esquel

Con la organización del municipio, Esquel vivió un nuevo fin de semana de deportes de montaña, adrenalina y naturaleza en el marco de los Primero Juegos de Montaña. En este caso, fue el momento de la Escalada durante sábado y domingo, donde resultaron ganadores en la categoría Mayores: Tobías Andrade y Micaela Pafumi. Mientras que el desafiante Kilómetro Vertical trepando el Cerro La Cruz lo ganó el olímpico Eulalio “Coco” Muñoz y Yanina Solís González hizo lo propio entre las damas.

El intendente Matías Taccetta resaltó la realización de los Juegos de Montaña y la participación de los deportistas: “Para la ciudad es importante mostrar los deportes de montaña. Esta semana también tendremos las proyecciones del Festival Banff y completaremos el próximo fin de semana con el ciclismo de montaña, kayak y la marcha nórdica”.

Importante cantidad de escaladores se hicieron presentes en el Club Andino y en el Club Independiente para desafiar los muros y buscar su mejor rendimiento deportivo competitivo. Niños, adolescentes, mayores y senior fueron parte de la competencia que la municipalidad llevó adelante en el marco de los Primeros Juegos de Montaña junto a los profesores de ambos clubes mencionados.



EL KM VERTICAL

El experimentado Sergio Trecamán diseñó el exigente y divertido circuito para el domingo vivir el Kilómetro Vertical de los Juegos de Montaña, donde Eulalio “Coco” Muñoz fue el más veloz, seguido por Mario Facundo Leonel Calisaya y Kevin Gonzalo Martin. Mientras que entre las Damas: Yanina Solís González ganó la prueba, escoltada por Cynthia Duflós y Raquel Bogado Jara.

Los Juegos de Montaña continúan hoy lunes con la apertura de la muestra fotográfica en el Centro Cultural Esquel Melipal. Además, se viene por delante la proyección de material audiovisual en el marco del Festival Banff.

Clasificación de Escalada:

Ifsc mayores:

Masculino

1. Tobías Andrade

2. Hernández Díaz Bautista

3. Catalano Ignacio

Femenino

1. Pafumi Micaela

2. Suárez Martina

3. Lobos Guadalupe

Seniors:

Masculino:

1. Revestido Juan

2. Andrade Horacio

3. Cad Pablo



Femenino

1. Mariana Mattenetz

2. Silvana Contreras

Mayores:

Masculino:

1. Álvarez Lucas

2. Carlos Torres

Especial:

1. Juan Villa

Femenino:

1. Verónica Navarro

2. Mariannella Pye

3. Marilina Nahuelpán

U18

Masculino

1. Lebed Benjamín

2. Camilo Macayo Pérez

3. Navarro Francisco

Femenino

1. Lucia Salazar

2. Olivia Zares

3. Para Cárdenas

Niños masculino:

1. Vieyra Atún

2. Parodi Dante

3. Bruno Dip

Femenino:

1. Alonso Olivia

2. Colombo Julieta

3. Colombo

U13

Masculino

1. Fusiman Teo

2. Pau Orlando

3. Castiarena León

Femenino

1. Ovidi Nina

2. Castro Catalina

3. Petersen Sofía

U15

Masculino

1. Ponzo Felipe

2. Barroso Lihue

3. Regueiro Francisco

Femenino

1. Kelton Camila

2. Palma Agostina

Clasificación de Km Vertical:



https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/juegos-de-montana-trail-2025/hombres

https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/juegos-de-montana-trail-2025/mujeres

R.G.