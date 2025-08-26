16°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 26 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Trevelinmtb
26 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Trevelin apoya a David Jaramillo para el Campeonato Argentino de Rally MTB

El deportista local recibió un aporte económico para cubrir los gastos de inscripción, transporte y alojamiento en el torneo que se disputará en Mendoza a finales de agosto.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la mañana de hoy, el intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor "Cano" Ingram, junto al Secretario de Deportes y Recreación, profesor Carlos Sainz, y el concejal Livio Espinoza, realizaron la entrega de un aporte económico no reintegrable al joven deportista trevelinense David Jaramillo.

 

El apoyo surge del Fondo de Desarrollo Deportivo y está destinado a cubrir gastos de inscripción, alojamiento y transporte, para su participación en el Campeonato Argentino de Rally MTB, que se tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto en la ciudad de Mendoza, en el Parque Deportivo de Montaña, bajo la organización de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña. Se recorrerán puntos emblemáticos como el Cerro La Gloria y el Estadio Malvinas Argentinas. 

 

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron que este tipo de medidas constituyen una acción concreta orientada a fortalecer el derecho al deporte y respaldar a los atletas locales en su crecimiento y proyección competitiva. “Para nosotros es una gran satisfacción acompañar a David en este desafío. Sabemos del esfuerzo y la dedicación que pone en cada entrenamiento, y nuestro compromiso es seguir generando oportunidades para que los jóvenes deportistas de Trevelin puedan desarrollarse y representarnos en competencias nacionales”, expresó el secretario de Deportes. 

 

David Jaramillo es un joven deportista trevelinense que viene entrenando muy duro en la disciplina del mountain bike, tiene muchas competencias realizadas, podios y títulos logrados. Ha representado a Trevelin y a la Provincia en muchas ocasiones, por lo que apoyar su desarrollo integral como deportista es fundamental para que continúe su crecimiento deportivo. 

 

 

 

E.B.W.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D Sofia Ñanco
2
 La llevó muerta 100 kilómetros dentro del auto y después se quitó la vida: fin del misterio
3
 Trevelin: a partir del lunes Peralta no estaría más al frente de la Dirección de Turismo
4
 Chubut: La mujer acusada de someter a un adulto mayor denunció abusos
5
 Dice que las mujeres lo acosan por ser lindo y que le ofrecieron plata para tener sexo
1
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
2
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
3
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
4
 Torres: ¿Candidato a Presidente?
5
 Educación en Esquel: El CSAC N°560 celebró sus 20 años de labor
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -