26 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Se viene un gran festival de Boxeo Amateur en José de San Martín

Está programado para el sábado 13 de septiembre. Estarán en juego dos títulos AMBAPA.
Por Redacción Red43

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - El Centro Comunitario de José de San Martín será sede de un importante festival de boxeo amateur donde estarán en juego dos títulos AMBAPA remarcando que, en la pelea de fondo, se medirán Axel Antimán de Trevelin ante Joaquín Vegas del Club Box de Rawson.

 

Dicho festival se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre, donde estarán presentes, tanto en los combates amateur como en las exhibiciones, boxeadores de José de San Martín, Gobernador Costa, El Bolsón, Esquel, Trevelin, Trelew y Rawson.

 

El combate principal estará a cargo de Joaquín Vegas, oriundo de Rawson, quien defenderá el cinturón del título AMBAPA donde se medirá ante Axel Antimán, de Trevelin.

 

Recordemos que, por haberse resentido de una lesión en una de sus muñecas, Axel no pudo participar en el festival desarrollado en Futaleufú, ante Jorge Almonacid, en aquella velada donde Dylan Bachman se llevó el cinturón del título internacional de la Patagonia.

 

Según se pudo averiguar, ahora estaría en condiciones de subirse al ring de la mejor manera.

 

Por otra parte, habrá dos peleas de semifondo, en una de ellas por otro título AMBAPA donde Andrés Quinteros de Rawson expondrá su título ante Ulises Antimán, hermano mayor de Axel, de la localidad de Trevelin.

 

 

El otro combate de semifondo será entre el local Eduardo Zárate, de la Escuela Municipal de José de San Martín, ante el boxeador de Gobernador Costa (pupilo de Carlos “el Cholo” Julián), Manuel Cayupichún.  

 

Fabián Corvalán, quien está a cargo de la escuela municipal de boxeo en José de San Martín y organizador este festival destacó que habrá nueve combates y cuatro exhibiciones donde estarán presentes boxeadores de José de San Martín, tanto de la Escuela Municipal como del Club Huracán, a cargo del entrenador Carlos Acuña.

 

También habrá tres boxeadores de El Bolsón, a cargo de Claudio “Pocho” Mariluán, entre las que se encuentran Milagros “La Tabanito" Torres, quien tendrá una doble función, ya que se medirá ante Vicky Ferreyra (Huracán) en uno de los combates, en tanto hará una exhibición frente a Wendy Rauti, de la Escuela Municipal de José de San Martín.

 

 

Además, habrá un gran combate femenino donde se medirán Yuliana “la bailarina” Cotut de El Bolsón ante Xiomara Colipán, quien representará a Chubut en los próximos Juegos Nacionales Evita.

 

Debemos señalar que estas boxeadoras son un fiel producto de los festivales cordilleranos, donde estamos a la espera de su continuidad.

 

