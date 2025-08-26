Bienvenida de Noah

Noah Ritson del Val regresó a la ciudad de Esquel, donde juega en la categoría 2011 del Club Belgrano. Fue recibido por su familia, amigos y compañeros en una calurosa y emotiva bienvenida.

El joven deportista había sido intervenido quirúrgicamente por unos problemas de salud, con un mes de tratamiento de radioterapia en Buenos Aires. La comunidad de Esquel estuvo realizando cadenas de oración y colaborando con la familia de Noah para la realización de su tratamiento. Fue operado en Fleni, y con 30 sesiones de radioterapia en el Hospital Naval, donde le dieron el alta el 19.

Hoy tiene un alta ambulatorio y pronto debe regresar para controlar la evolución de su salud y donde el equipo médico va a evaluar con qué procedimiento se continuará. Pero ahora está rodeado de sus seres queridos para su recuperación. "Por suerte el tratamiento fue super tranquilo y el está re bien, ahora mas que está acá. Le cambió la cara, la sonrisa, la energía" cuentan sus familiares. Noah necesitaba estar en casa. Volvió y reunirá la fuerza necesaria para continuar.

E.B.W.