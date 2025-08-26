15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 26 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
26 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Plan Invernal 2025: todas las rutas chubutenses habilitadas

Las condiciones son mayormente normales, aunque se recomienda circular con precaución por presencia de animales sueltos, banquinas húmedas y equipos viales trabajando.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección Nacional de Vialidad informó que todas las rutas en la provincia del Chubut se encuentran habilitadas al tránsito, aunque persisten algunas condiciones que requieren precaución por parte de los conductores.

 

La Ruta Nacional 259 – Empalme RN 40 - Esquel se encuentra habilitada con calzada normal, banquinas húmedas y presencia de animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. 

 

Por su parte, la Ruta Nacional 259 – Esquel - Trevelin también se encuentra habilitada con calzada normal, con sal en sectores y banquinas húmedas con barro.

 

Desde Vialidad Nacional indican transitar con precaución. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Más Odontología: un centro de vanguardia en Esquel con equipos de última generación
2
 Fuerte choque en Esquel: Dos efectivos policiales permanecen internados por lesiones
3
 La discusión por un cigarrillo que terminó con hombre muerto de varias puñaladas
4
 Una pareja muerta dentro de un auto abandonado: el misterio que esconden las ramas de un árbol
5
 Q.E.P.D Sofia Ñanco
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
5
 Torres: ¿Candidato a Presidente?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -