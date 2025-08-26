Plan Invernal 2025: todas las rutas chubutenses habilitadas

26 de Agosto de 2025
sociedad |
La Dirección Nacional de Vialidad informó que todas las rutas en la provincia del Chubut se encuentran habilitadas al tránsito, aunque persisten algunas condiciones que requieren precaución por parte de los conductores.
La Ruta Nacional 259 – Empalme RN 40 - Esquel se encuentra habilitada con calzada normal, banquinas húmedas y presencia de animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando.
Por su parte, la Ruta Nacional 259 – Esquel - Trevelin también se encuentra habilitada con calzada normal, con sal en sectores y banquinas húmedas con barro.
Desde Vialidad Nacional indican transitar con precaución.
R.G.
