Esquel recibirá el Banff Argentina en el marco de los Juegos de Montaña

La ciudad de Esquel será sede de una nueva edición del Banff Mountain Film Festival World Tour Argentina, el prestigioso festival internacional de cine de aventura, que este año se suma a la propuesta de los Juegos de Montaña para llevar a la pantalla grande historias cargadas de adrenalina, emoción y paisajes únicos que inspiran grandeza.

La cita será el martes 27 y miércoles 28 de agosto, a las 20 horas, en el Auditorio Municipal de Esquel (Belgrano 330). Durante dos noches, el público podrá disfrutar de una selección de cortos y películas que recorren el mundo mostrando deportes extremos, expediciones y relatos humanos atravesados por la pasión por la naturaleza y la montaña.

Las entradas serán gratuitas y podrán retirarse en la Subsecretaría de Deportes los días martes y miércoles en dos horarios: de 10 a 12 horas y de 18 a 20 horas. Se entregarán hasta dos tickets por persona.

El Banff es reconocido como el festival de cine de montaña y aventura más importante del mundo, con presencia en más de 40 países y miles de funciones que inspiran a audiencias diversas. En Esquel, llega como parte de un mes dedicado al deporte, la naturaleza y la cultura de montaña.

