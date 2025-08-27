10°
Esquel, Argentina
Miércoles 27 de Agosto de 2025
RED43 #Esquel
27 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Rotura de caño troncal: corte de tránsito en Ameghino y Fontana

Este miércoles 27 de agosto, personal de la Cooperativa 16 de Octubre trabaja en la reparación de una cañería en la intersección de ambas avenidas. Se solicita precaución.
Escuchar esta nota

Durante la jornada de hoy, miércoles 27 de agosto, se encuentra interrumpido el tránsito en la intersección de las avenidas Ameghino y Fontana debido a una rotura en un caño troncal.

 

Personal de la Cooperativa 16 de Octubre se encuentra trabajando en el lugar para llevar adelante las tareas de reparación necesarias.

 

Se recomienda a conductores y peatones evitar circular por la zona y tomar vías alternativas, a fin de facilitar el trabajo del personal y resguardar la seguridad de todos.

 

Se agradece la comprensión y colaboración de los vecinos ante esta situación.

 

 

R.G.

 

