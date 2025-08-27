Rotura de caño troncal: corte de tránsito en Ameghino y Fontana

Durante la jornada de hoy, miércoles 27 de agosto, se encuentra interrumpido el tránsito en la intersección de las avenidas Ameghino y Fontana debido a una rotura en un caño troncal.

Personal de la Cooperativa 16 de Octubre se encuentra trabajando en el lugar para llevar adelante las tareas de reparación necesarias.

Se recomienda a conductores y peatones evitar circular por la zona y tomar vías alternativas, a fin de facilitar el trabajo del personal y resguardar la seguridad de todos.

Se agradece la comprensión y colaboración de los vecinos ante esta situación.

R.G.