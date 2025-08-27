“Te la puse, milico”: Arrancó en Lago Puelo el juicio por jurados por el asesinato de un policía

Este martes comenzó en Lago Puelo el juicio por jurados por el homicidio de Adrián Nahuelquir, un policía de 36 años asesinado en diciembre de 2023 en el paraje La Blancura, cerca de Cushamen. El proceso busca determinar la culpabilidad de Gastón Nahuelquir, señalado como autor del crimen.

El caso: una tragedia en la madrugada del 24 de diciembre

La causa investiga el brutal ataque ocurrido la madrugada del 24 de diciembre de 2023, en una noche de celebración que terminó en tragedia. Según la acusación, Adrián Nahuelquir, desarmado y sin mediar discusión previa, fue atacado por la espalda con un cuchillo de 38 centímetros. La herida fue tan profunda que afectó órganos vitales y le provocó la muerte inmediata.

Durante la primera jornada, la fiscal María Bottini presentó la teoría del caso, describiendo a la víctima como “un hombre de pueblo, muy apegado a su familia, que lamentablemente hoy no está para contar su historia”. La fiscalía sostiene que el ataque fue alevoso, aprovechando la indefensión de la víctima, y que estuvo motivado por odio hacia su condición de policía. Testigos relatarán que el agresor habría gritado frases como “te la puse, milico” en el momento del ataque.

Las pruebas de la Fiscalía

Para probar su acusación, el Ministerio Público Fiscal adelantó que declararán:

El padre de la víctima y personas que estaban presentes en el lugar de los hechos.

Médicos forenses , quienes detallarán las causas de la muerte.

Un perito en criminalística, que explicará cómo ocurrió el ataque.

La estrategia de la defensa

La defensa de Gastón Nahuelquir, en tanto, anunció que presentará testigos para sostener que el acusado actuó en defensa de su hermano. Sin embargo, la fiscalía anticipó que sus testigos demostrarán que no existió ningún ataque por parte de la víctima, y que los agresores fueron el acusado y su hermano.

El rol del jurado popular

El juicio continuará en los próximos días con la presentación de pruebas y testimonios de ambas partes. El jurado popular, ya conformado en la jornada previa, tendrá la responsabilidad de escuchar toda la evidencia para luego llegar a un veredicto que determine la culpabilidad o inocencia del acusado.

O.P