Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 20 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
20 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Educación en Esquel: El CSAC N°560 celebró sus 20 años de labor

Débora Medrano, Supervisora de Educación Especial, destacó la labor de los 30 docentes de educación especial que acompañan a los estudiantes en diferentes escuelas de la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Centro de Servicios Educativos Complementarios (CSAC) 560 celebró su 20° aniversario con un acto de conmemoración. Débora Medrano, Supervisora de Educación Especial, expresó su emoción y agradecimiento por el acompañamiento de la prensa, el intendente y las autoridades del ministerio.

 

El CSAC 560 asiste a mas de 130 estudiantes en 15 escuelas secundarias de Esquel, Nahuel Pan, Río Percy y Gualjaina.

Medrano aclaró que no son una escuela con estudiantes en sede, sino que 30 docentes de educación especial acompañan a los alumnos en diferentes instituciones.

 

La forma de trabajo depende del estudiante, su trayectoria y la escuela. Como ejemplo, Medrano mencionó una presentación en la Escuela 758, una escuela de arte de la ciudad. El equipo directivo del CSAC determina cuántos estudiantes acompaña cada docente.

 

A pesar de que los docentes tienen muchos estudiantes, Medrano aseguró que están trabajando bien.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Violencia de género: Allanamiento y apertura de investigación por amenazas con arma blanca
2
 Horror en una carretera: encontraron una bolsa con seis cabezas humanas
3
 "Yo espero que toda la comunidad vaya y abone la boleta completa"
4
 Femicidio de Johana: Prisión Perpetua confirmada
5
 Alerta, padres: ¿Es un riesgo Roblox para nuestros hijos?
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -