Educación en Esquel: El CSAC N°560 celebró sus 20 años de labor

El Centro de Servicios Educativos Complementarios (CSAC) 560 celebró su 20° aniversario con un acto de conmemoración. Débora Medrano, Supervisora de Educación Especial, expresó su emoción y agradecimiento por el acompañamiento de la prensa, el intendente y las autoridades del ministerio.

El CSAC 560 asiste a mas de 130 estudiantes en 15 escuelas secundarias de Esquel, Nahuel Pan, Río Percy y Gualjaina.



Medrano aclaró que no son una escuela con estudiantes en sede, sino que 30 docentes de educación especial acompañan a los alumnos en diferentes instituciones.

La forma de trabajo depende del estudiante, su trayectoria y la escuela. Como ejemplo, Medrano mencionó una presentación en la Escuela 758, una escuela de arte de la ciudad. El equipo directivo del CSAC determina cuántos estudiantes acompaña cada docente.

A pesar de que los docentes tienen muchos estudiantes, Medrano aseguró que están trabajando bien.







T.B