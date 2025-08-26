Gran feria de emprendedores en la Escuela 780 de Gualjaina

La Escuela 780 de Gualjaina ha anunciado la realización de su gran feria de emprendedores, un evento que busca promover la economía social y dar un espacio a productores, artesanos y manualistas de la región. La iniciativa, que se suma a la ya consolidada Expo 780, tendrá lugar el próximo 12 de septiembre a las 16:00 horas.

La directora del establecimiento, Karen Guala Hernández, explicó que la feria estará abierta a todos los interesados, tanto de Gualjaina como de otras localidades como Esquel. En el evento, los participantes podrán vender, revender o intercambiar sus productos. La idea es que los estudiantes también puedan emprender y aprender sobre la inserción laboral una vez que se reciban.

Proyectos productivos y trabajo en red

Además de la feria, la escuela cuenta con proyectos productivos liderados por los estudiantes, como la producción de dulces y de hongos (Gírgolas), que serán ofrecidos durante el evento. Este último proyecto se lleva a cabo en colaboración con el CIEFAP. La escuela también ha fortalecido su trabajo en red con otras instituciones, como el INTA, la Universidad de San Juan Bosco y la Municipalidad de Gualjaina.

Para aquellos que deseen participar como expositores en la feria, la inscripción ya se encuentra abierta. Los interesados pueden contactarse con la escuela a través de su página de Google, donde se les brindará toda la información necesaria para inscribirse.

F.P