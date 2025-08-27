El programa municipal “Escuelas Verdes” llegó a la Fundación Educativa Esquel

El programa municipal contempla una jornada dividida en dos instancias: una parte teórica, orientada a la concientización sobre el cuidado del arbolado urbano y el valor de los espacios verdes en la ciudad y una parte práctica, en la que los jóvenes realizan plantaciones en el predio de la institución.

En ediciones anteriores, “Escuelas Verdes” se desarrolló en las escuelas N° 54, 510 y 7722, alcanzando a cientos de estudiantes de distintos niveles.

La directora de Espacios Verdes de la Municipalidad, Carolina Lemir, participó junto al equipo del área y destacó el compromiso de la comunidad educativa: “Queremos agradecer a los directivos, alumnos y familias por sumarse a esta propuesta que busca generar conciencia ambiental y aportar al embellecimiento de nuestra ciudad”.

Asimismo, la funcionaria informó que en las próximas semanas (y hasta fin de año) el programa municipal continuará visitando a otras instituciones educativas de la ciudad.

F.P