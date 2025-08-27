11°
Miércoles 27 de Agosto de 2025
El programa municipal “Escuelas Verdes” llegó a la Fundación Educativa Esquel

Este miércoles por la mañana, la Municipalidad de Esquel llevó adelante una nueva jornada del programa “Escuelas Verdes”, en esta oportunidad en la Fundación Educativa Esquel, con la participación de estudiantes, docentes y directivos. 
Por Redacción Red43

El programa municipal contempla una jornada dividida en dos instancias: una parte teórica, orientada a la concientización sobre el cuidado del arbolado urbano y el valor de los espacios verdes en la ciudad y una parte práctica, en la que los jóvenes realizan plantaciones en el predio de la institución.

 

 

En ediciones anteriores, “Escuelas Verdes” se desarrolló en las escuelas N° 54, 510 y 7722, alcanzando a cientos de estudiantes de distintos niveles.

 

 

La directora de Espacios Verdes de la Municipalidad, Carolina Lemir, participó junto al equipo del área y destacó el compromiso de la comunidad educativa: “Queremos agradecer a los directivos, alumnos y familias por sumarse a esta propuesta que busca generar conciencia ambiental y aportar al embellecimiento de nuestra ciudad”.

 

 

Asimismo, la funcionaria informó que en las próximas semanas (y hasta fin de año) el programa municipal continuará visitando a otras instituciones educativas de la ciudad.

 

 

F.P

 

