Comarca Andina, Argentina
28 de Agosto de 2025
28 de Agosto de 2025
La Escuela Primaria N°194 “La Isla” celebra 35 años

La institución educativa conmemora este 28 de agosto su aniversario, celebrando su labor diaria en la formación de niños y niñas de la localidad de Lago Puelo y la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

La Escuela Primaria N°194 “La Isla” de Lago Puelo celebra este jueves 35 años de trayectoria educativa, un recorrido que la consolidó como un pilar en la formación de nuevas generaciones de la localidad.

 

El intendente Iván Fernández, acompañado por su equipo de gobierno, envió un afectuoso saludo a toda la comunidad educativa, reconociendo el esfuerzo y compromiso de docentes, directivos, estudiantes y familias que día a día aportan al crecimiento y desarrollo de los alumnos.

 

 

Fundada hace más de tres décadas, la Escuela N°194 “La Isla” acompañó el crecimiento de Lago Puelo, adaptándose a los cambios educativos y sociales. Con sus 35 años de historia, la institución sigue cumpliendo un rol fundamental en la educación de la Comarca, preparando a niños y niñas en conocimientos académicos, y también en valores y habilidades para la vida en sociedad.

 

 

¡Feliz aniversario a la Escuela Primaria N°194 “La Isla”!

 

 

 

 

