Domingo 12 de Octubre de 2025
Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral revocó un fallo anterior que ubicaba a Karen Reichardt en lugar de José Luis Espert, quien renunció tras el escándalo por sus presuntos vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.
La Cámara Nacional Electoral resolvió este viernes que Diego Santilli será quien lidere la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, luego de revocar la decisión de primera instancia que había dispuesto que Karen Reichardt reemplazara a José Luis Espert, tras su renuncia en medio de la polémica por sus presuntos lazos con un empresario condenado por narcotráfico.

 

La medida fue adoptada por los jueces Santiago Hernán Corcuera (presidente) y Daniel Bejas (vicepresidente), mientras que Alberto Dalla Via no participó por encontrarse de licencia.

 

La resolución del tribunal responde a un reclamo presentado por los apoderados de LLA ante el juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, para modificar el orden de la Boleta Única de Papel.

 

 

R.G.

 

