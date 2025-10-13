Raposeiras explicó que la denuncia contra Taccetta no fue desestimada por la justicia: “Solamente se archivó”

El concejal Fernando González Raposeiras se expresó en la sesión del Concejo Deliberante el día de hoy lunes 13 de octubre, respecto a la denuncia penal realizada junto a Martín Escalona, donde pedían investigar el viaje a México del intendente Matías Taccetta, a raíz de que podría haber sido financiado por inversores que luego recibirían beneficios en la ciudad.



Al respecto, Raposeiras aclaró que la denuncia no fue desestimada, sino archivada, y marcó la diferencia: “A diferencia de una desestimación de una denuncia, por la cual fiscalía hubiera entendido que no había delito, solamente se archivó. Eso no le da la razón (al intendente). Delito hay, lo que no tiene es prueba suficiente para seguir investigando. Eso dijo, archivando la denuncia, no desestimándola”.



En la sesión anterior, los concejales oficialistas habían criticado a los denunciantes y ellos marcaron que no habían sido notificados aun en ese momento. El gobernador y el intendente se refirieron al caso en distintas conferencias de prensa y Raposeiras concluyó que eso le pareció algo “irresponsable”.



SL

