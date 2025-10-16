El juez esquelense acusado de usar IA difundió un video en sus redes sociales

La Cámara Penal de Esquel anuló de oficio la sentencia dictada por el juez Carlos Rogelio Richeri el 4 de junio de 2025, que condenaba a Raúl Amelio Payalef a dos años y seis meses de prisión. El fallo fue invalidado luego de que se detectara una frase dentro de la resolución —“Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”— que evidenció el uso de un asistente de Inteligencia Artificial (IA) generativa en la redacción de los puntos decisorios.

Ante esta irregularidad, la Cámara integrada por Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme ordenó que se realice un nuevo juicio con otro juez y remitió el caso al Superior Tribunal de Justicia de Chubut para que investigue la actuación de Richeri y el posible incumplimiento de normas éticas y de confidencialidad.

El tribunal consideró que el magistrado delegó indebidamente su función judicial en un sistema automático, afectando el principio de “juez natural” y la transparencia del proceso.

En el día de hoy, jueves 16 de octubre, el juez Carlos Richeri publicó un video en sus redes sociales bajo el título “Juez de Esquel utiliza la IA para todo”, en el que se defendió y expresó textualmente:

“Descubro que hay personas capaces de afirmar que una evidencia digital fue creada con Inteligencia Artificial de la simple lectura. Por favor: estudien, la formación en la valoración de la Evidencia Digital es esencial para lograr una justicia mejor”.

R.G.