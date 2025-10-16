14°
14°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 16 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina TragediaLago PueloVilla del LagoAccidente fatalMaría Laura Romano
16 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Tragedia en Lago Puelo: Qué resolvió la Justicia sobre la joven que manejaba alcoholizada

Tras el choque fatal que terminó con la vida de María Laura Romano, la Justicia resolvió las primeras medidas sobre la conductora involucrada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Justicia de Lago Puelo llevó adelante la audiencia de apertura formal de la investigación por el accidente de tránsito ocurrido el 5 de octubre sobre la Ruta Provincial N°16, en el kilómetro 13, a la altura del Callejón Chucao, en Villa del Lago.

 

En el siniestro, murió María Laura Romano y dos personas resultaron con heridas graves, entre ellas una menor de edad, hija de la victima.

 

La Fiscalía, representada por las funcionarias Débora Barrionuevo y Eugenia Castro, imputó a una joven por homicidio y lesiones graves cometidos con dolo eventual, una figura que se aplica cuando el conductor asume el riesgo de causar la muerte.

 

Audiencia y medidas judiciales

 

Durante la audiencia, la funcionaria Eugenia Castro solicitó que se dicte prisión preventiva por tres meses, argumentando la gravedad del hecho y la necesidad de asegurar el proceso judicial.

 

La jueza interviniente aceptó formalizar la investigación, pero rechazó la prisión preventiva, al considerar que no se cumplían los requisitos legales para dictarla.

 

En su lugar, dispuso una serie de restricciones para la imputada, por un plazo de seis meses, entre ellas:

 

  • Presentarse dos veces por semana en la Comisaría de Lago Puelo.

     

  • Prohibición de salir de la provincia y del país sin autorización.

     

  • Prohibición de asistir a reuniones o locales nocturnos y de consumir alcohol o estupefacientes.

     

  • Prohibición de acercarse o contactar a testigos y otras personas vinculadas a la causa.

     

Las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron además que se fije audiencia de revisión de la medida.

 

 

Qué pasó el 5 de octubre

 

El accidente ocurrió el 5 de octubre, alrededor de las 9:10 horas, cuando un Fiat Uno, conducido por María Laura Romano, que viajaba con su hija pequeña en sentido sur-norte, fue embestido por un Nissan Sentra que circulaba en sentido contrario.

 

Según la hipótesis de la Fiscalía, la joven que manejaba el Nissan había consumido alcohol (0,69 g/l en sangre), no tenía autorización para usar el vehículo y conducía a alta velocidad junto a tres acompañantes.

 

“El impacto se produjo como resultado de la maniobra realizada por la conductora del Nissan, que perdió el control, se cruzó de carril y colisionó con el Fiat”, detalló la fiscal Débora Barrionuevo durante la audiencia.

 

 

Como consecuencia del choque, María Laura Romano falleció en el acto, su hija sufrió fracturas en ambas muñecas, en la tibia izquierda y hematomas, y una de las jóvenes que viajaba en el Nissan resultó también con lesiones graves.

 

Qué significa “dolo eventual”

 

La figura de dolo eventual implica que una persona es consciente de que su conducta puede causar la muerte o lesiones graves, pero aun así decide continuar.

 

En casos de siniestros viales, se aplica cuando el conductor conduce alcoholizado, a alta velocidad o de forma temeraria, asumiendo los riesgos del resultado fatal.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Maltrato Animal en Esquel: Retiran perros con orden de allanamiento e inician causas penales a tutores
2
 Marco Borges, como dice la canción “nunca caminarás solo”
3
 Accidente fatal en Ruta 16: La Fiscalía califica el hecho como homicidio con dolo eventual
4
 Vuelve el Desafío Doña Petro: La carrera solidaria de Esquel en homenaje a una pionera del barrio 28 de Junio
5
 Confirman la anulación de un juicio y envían a investigar a un juez por "uso incorrecto de la IA"
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
5
 Raposeiras explicó que la denuncia contra Taccetta no fue desestimada por la justicia: “Solamente se archivó”
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -