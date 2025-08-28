14°
28 de Agosto de 2025
Repaso de calles en Esquel: trabajarán en Villa Hípica, barrio Luque y Buenos Aires

Hoy, jueves 28 de agosto, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento vial en estos barrios. Se solicita a los vecinos transitar con precaución mientras duren las tareas.
El municipio informa a los vecinos de Villa Hípica, Luque y Buenos Aires que este jueves 28 de agosto se estarán realizando trabajos de repaso de calles en la zona.

 

Desde la Municipalidad pidieron paciencia y precaución durante el desarrollo de estas tareas, que buscan mejorar la transitabilidad y seguridad vial en los barrios.

 

Se agradece a los vecinos por su colaboración y por acompañar estas acciones que contribuyen a una ciudad más ordenada y transitables para todos.

 

 

R.G.

 

