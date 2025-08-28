Repaso de calles en Esquel: trabajarán en Villa Hípica, barrio Luque y Buenos Aires

28 de Agosto de 2025
sociedad |
El municipio informa a los vecinos de Villa Hípica, Luque y Buenos Aires que este jueves 28 de agosto se estarán realizando trabajos de repaso de calles en la zona.
Desde la Municipalidad pidieron paciencia y precaución durante el desarrollo de estas tareas, que buscan mejorar la transitabilidad y seguridad vial en los barrios.
Se agradece a los vecinos por su colaboración y por acompañar estas acciones que contribuyen a una ciudad más ordenada y transitables para todos.
R.G.
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?