La Municipalidad construirá dos cisternas en el barrio Ceferino

El intendente de Esquel, en su declaración, confirmó que el municipio construirá dos cisternas en la zona alta del barrio Seferino para abastecer de agua a los vecinos. La obra, que ya cuenta con proyecto, saldrá a licitación en aproximadamente un mes, siendo financiada íntegramente con fondos municipales.

El mandatario subrayó que la decisión de encarar la obra surge como respuesta a la falta de servicios básicos para las familias que, aunque ya cuentan con un certificado de ocupación, hoy viven con luz provisoria y sin agua. La municipalidad ha estado entregando bidones de agua mineral a los residentes, una situación que, según el intendente, no es sinónimo de calidad de vida.

Además, el intendente se refirió a las recientes declaraciones de un abogado local sobre la planta de tratamiento de líquidos. Afirmó que asumió la gestión con una planta colapsada y sin financiamiento nacional o provincial para repararla. El funcionario lamentó no haber llegado a un acuerdo con el gobierno de la ciudad vecina de Trevelin después de un año y medio de gestiones, lo que llevó a la decisión de avanzar con la obra con recursos propios.

El intendente explicó que los fondos para estas obras provienen de la administración eficiente de los impuestos de los vecinos, lo que ha generado un excedente que permite volcarlo en soluciones para la comunidad.

F.P