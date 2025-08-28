Llamado a Concurso de Intérprete de Lengua de Señas Argentina (L.S.A.)

La Escuela N° 518 de Esquel abre la convocatoria para cubrir un cargo de Intérprete de Lengua de Señas Argentina (L.S.A.). Se trata de una posición de 12 horas cátedra a término, distribuida en los turnos mañana y tarde, con la posibilidad de prestar servicios tanto en Esquel como en Trevelin.

Este llamado está dirigido a profesionales con capacitación específica en L.S.A. (requisito excluyente) que deseen presentar su currículum vitae y un proyecto de trabajo detallado.



Requisitos y Documentación

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación de forma foliada y en el orden indicado:

Fotocopia autenticada del DNI (con domicilio en Chubut).

Fotocopia autenticada de la partida de nacimiento.

Certificación del Registro de Alimentos Morosos (RAM).

Certificación del Registro de Antecedentes Penales (RAP).

Certificación de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia.

Certificado psicofísico extendido por un organismo provincial de salud.

Toda la documentación debe ser adjuntada a una nota con carta de intención.



Cómo y Cuándo Postularse

Los postulantes deben presentarse en la secretaría de la Escuela N° 518 para notificarse de la convocatoria. El plazo es del lunes 1 al jueves 4 de septiembre, en el horario de 7:30 a 13:30 hs.



La presentación de la postulación se realizará de la siguiente manera:

Un sobre cerrado con el rótulo "Proyecto - Seudónimo elegido": Debe contener el proyecto sin ninguna identificación personal. El documento no puede exceder las 10 páginas y debe tener letra Arial 12, interlineado 1,5 y texto justificado.

Otro sobre cerrado con el rótulo "Documentación - Seudónimo elegido": En este sobre se incluirá toda la documentación personal solicitada.

Una comisión evaluadora, conformada por el equipo directivo de la escuela, el Supervisor Técnico Escolar de Educación Especial y un representante gremial, será la encargada de analizar los proyectos y currículums. La designación final se basará en el puntaje obtenido en la evaluación de ambos elementos.

