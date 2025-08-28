14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 28 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelEducacionTrevelin
28 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Llamado a Concurso de Intérprete de Lengua de Señas Argentina (L.S.A.)

La Escuela N° 518 de Esquel convoca a profesionales para cubrir un cargo de 12 horas cátedra a término.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Escuela N° 518 de Esquel abre la convocatoria para cubrir un cargo de Intérprete de Lengua de Señas Argentina (L.S.A.). Se trata de una posición de 12 horas cátedra a término, distribuida en los turnos mañana y tarde, con la posibilidad de prestar servicios tanto en Esquel como en Trevelin.
Este llamado está dirigido a profesionales con capacitación específica en L.S.A. (requisito excluyente) que deseen presentar su currículum vitae y un proyecto de trabajo detallado.

 


Requisitos y Documentación
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación de forma foliada y en el orden indicado:

 

  •  Fotocopia autenticada del DNI (con domicilio en Chubut).
  •  Fotocopia autenticada de la partida de nacimiento.
  •  Certificación del Registro de Alimentos Morosos (RAM).
  •  Certificación del Registro de Antecedentes Penales (RAP).
  •  Certificación de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia.
  •  Certificado psicofísico extendido por un organismo provincial de salud.

Toda la documentación debe ser adjuntada a una nota con carta de intención.

 


Cómo y Cuándo Postularse
Los postulantes deben presentarse en la secretaría de la Escuela N° 518 para notificarse de la convocatoria. El plazo es del lunes 1 al jueves 4 de septiembre, en el horario de 7:30 a 13:30 hs.

 


La presentación de la postulación se realizará de la siguiente manera:

 

  • Un sobre cerrado con el rótulo "Proyecto - Seudónimo elegido": Debe contener el proyecto sin ninguna identificación personal. El documento no puede exceder las 10 páginas y debe tener letra Arial 12, interlineado 1,5 y texto justificado.
  • Otro sobre cerrado con el rótulo "Documentación - Seudónimo elegido": En este sobre se incluirá toda la documentación personal solicitada.

Una comisión evaluadora, conformada por el equipo directivo de la escuela, el Supervisor Técnico Escolar de Educación Especial y un representante gremial, será la encargada de analizar los proyectos y currículums. La designación final se basará en el puntaje obtenido en la evaluación de ambos elementos.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El propietario del frigorífico Dicasur, Rafael Nataine, se hizo presente: coordina el traslado de mercadería por el incendio
2
 Incendio en Dicasur: El jefe de la Policía de Trevelin brinda detalles del operativo
3
 Dicasur: Allanamientos simultáneos por la investigación de una presunta estafa millonaria
4
 El jefe de bomberos de Trevelin detalla el operativo en Dicasur
5
 Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín
1
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
2
 Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín
3
 Construyen nuevo mirador en la Virgen del Cerro Currumahuida
4
 Proyectan el documental "El turbio" con presencia y taller dictado por su director
5
 La Municipalidad construirá dos cisternas en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -