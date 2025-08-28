Llamado a Concurso de Intérprete de Lengua de Señas Argentina (L.S.A.)

La Escuela N° 518 de Esquel abre la convocatoria para cubrir un cargo de Intérprete de Lengua de Señas Argentina (L.S.A.). Se trata de una posición de 12 horas cátedra a término, distribuida en los turnos mañana y tarde, con la posibilidad de prestar servicios tanto en Esquel como en Trevelin.
Este llamado está dirigido a profesionales con capacitación específica en L.S.A. (requisito excluyente) que deseen presentar su currículum vitae y un proyecto de trabajo detallado.
Requisitos y Documentación
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación de forma foliada y en el orden indicado:
- Fotocopia autenticada del DNI (con domicilio en Chubut).
- Fotocopia autenticada de la partida de nacimiento.
- Certificación del Registro de Alimentos Morosos (RAM).
- Certificación del Registro de Antecedentes Penales (RAP).
- Certificación de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia.
- Certificado psicofísico extendido por un organismo provincial de salud.
Toda la documentación debe ser adjuntada a una nota con carta de intención.
Cómo y Cuándo Postularse
Los postulantes deben presentarse en la secretaría de la Escuela N° 518 para notificarse de la convocatoria. El plazo es del lunes 1 al jueves 4 de septiembre, en el horario de 7:30 a 13:30 hs.
La presentación de la postulación se realizará de la siguiente manera:
- Un sobre cerrado con el rótulo "Proyecto - Seudónimo elegido": Debe contener el proyecto sin ninguna identificación personal. El documento no puede exceder las 10 páginas y debe tener letra Arial 12, interlineado 1,5 y texto justificado.
- Otro sobre cerrado con el rótulo "Documentación - Seudónimo elegido": En este sobre se incluirá toda la documentación personal solicitada.
Una comisión evaluadora, conformada por el equipo directivo de la escuela, el Supervisor Técnico Escolar de Educación Especial y un representante gremial, será la encargada de analizar los proyectos y currículums. La designación final se basará en el puntaje obtenido en la evaluación de ambos elementos.
E.B.W.