Comenzó en Rio Pico una capacitación sobre fútbol formativo y Árbitros de Futsal

Hay mucho por hacer todavía, pero lo importante es que están manos a la obra. Tras la primera edición de “Pequeños Gigantes” ya se está trabajando en diversos aspectos para mejorar no solo la segunda edición sino también que los conocimientos fluyan en cada unos de los vecinos del lugar.

Y esto sucede en la localidad de Rio Pico, porque desde ayer y hasta el día de hoy inclusive, se está llevando a cabo una capacitación sobre fútbol formativo de base, dictada por el preparador físico Gustavo Depardo y además otra relacionada con la posibilidad de ser árbitros de futsal a caro del Instructor Víctor Manosalva.

Estas capacitaciones se están llevando a cabo en el Gimnasio Municipal de Rio Pico gracias a Chubut Deportes y bajo la atenta mirada de la responsable del área de deportes de Rio Pico la profesora Aldana Lahora.

En lo que respecta a la capacitación de fútbol formativo se abordaron las etapas evolutivas con sus respectivos estímulos; en tanto a la capacitación para árbitros o aspirantes al futsal se mostraron las reglas y sus modificaciones.

En las capacitaciones participaron vecinos y vecinas de la comunidad, donde algunos ya están desempeñándose en el ámbito deportivo y otros próximos a comenzar su labor en la formación, acompañamiento y trabajo con jóvenes de la zona.

Hay que tener en cuenta que Chubut Deportes viene impulsando en distintas localidades de la provincia este tipo de capacitaciones.

NUEVA INDUMENTARIA PARA LOS PEQUES

Por otra parte y gracias al esfuerzo de todos, por ejemplo, a través de la venta de los telebingos deportivos solidarios y otras actividades que sirvieron para generar fondos; ya están en la localidad de rio Pico los conjuntos deportivos para los peques que practican futbol infantil dentro de órbita municipal.

“Agradecemos de corazón a toda la comunidad por el acompañamiento, a nuestros entrenadores que siempre están al pendiente de los niños, cuyo apoyo constante hace posible que cada vez sumemos más equipamiento para que los niños crezcan y disfruten del deporte”.

“Sigamos trabajando juntos, porque cuando la comunidad, las familias y el deporte se unen, los resultados siempre llegan”, destacaron desde la misma área de deportes.