Construyen nuevo mirador en la Virgen del Cerro Currumahuida

La Dirección de Turismo de Lago Puelo, en conjunto con la Brigada de Incendios Forestales, inició esta semana el trabajo de apeo de ejemplares de pino, especie exótica invasora, previamente señalados por la Secretaría de Bosques del Chubut. La madera obtenida será utilizada en la construcción del nuevo mirador de la Virgen del Cerro Currumahuida (Cerro Negro).

Turismo y cuidado ambiental

El proyecto busca mejorar la infraestructura del mirador, un sitio frecuentado tanto por vecinos como turistas, garantizando mayor seguridad y accesibilidad.

La intervención se realiza de manera planificada, con acompañamiento técnico, priorizando la seguridad de los trabajadores y el respeto al entorno natural.

O.P