La concejal Evangelina Chamorro hizo uso de su hora de preferencia en la décima Sesión del Concejo Deliberante de Esquel.

En primera instancia, Chamorro se refirió a las causas de corrupción que pesan sobre el Gobierno Nacional: "Con esta gestión, de recortar de un lado para favorecer las coimas de otro lado, en el medio cayeron 100.000 pensiones de discapacitados, de personas que hoy se encuentran haciendo fila en instituciones privadas que hagan la certificación de que sí son discapacitadas y sí necesitan sostener esas pensiones".

Además, agregó: "Desde que inició este gobierno, tienen que dar más vueltas que antes, y eso significa complicarle la vida a estas personas que ya tienen complicaciones diarias en su vida". En esta línea continuó: "Este gobierno no es distinto de otros gobiernos, está enquistado en la corrupción de una manera realmente obscena".

Respecto al plano local, la concejal mencionó la entrega de informes de la terminal de ómnibus: "Este municipio tiene una historia respecto del funcionamiento de la terminal de ómnibus, hay un caso judicializado". Desde la actual gestión aseguraron que se trata de un problema administrativo que será prontamente resuelto.

Finalmente, se refirió a la suspensión del SEM durante 2 semanas en el mes de julio y la recaudación del sistema. Además, se refirió al GIRSU y las condiciones de la planta de tratamiento: "Es un tema que desde esta banca nos preocupa mucho, hemos ido y visitado la planta". Sobre este tema, aseguró que será necesario solicitar una prórroga y pidió: "Nos gustaría que accionen y le den real importancia a la planta de tratamiento".

