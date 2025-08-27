Proyectan el documental "El turbio" con presencia y taller dictado por su director

Desde la Tecnicatura de Gestión Cultural, estudiantes de 3° año invitan a la comunidad a la proyección gratuita del documental El Turbio, dirigido por Alejandro Encinas, cineasta, guionista y productor radicado en la cordillera desde 2020.



Multi premiado en festivales internacionales, El Turbio nos acerca a las vidas e historias de los pobladores del Valle del Río Turbio, en un retrato íntimo y profundo de la ruralidad patagónica.

El taller, diseñado para estudiantes y docentes del IESA 818, cómo al público general, y se enfoca en cómo hacer cine en la Patagonia, utilizando el documental como un registro de nuestra geografía humana.

El material será proyectado en Comunidad Nahuelpan – Escuela N° 107 “Isabel Nahuelpan” el viernes 29 de agosto a las 14:00 horas.

En Trevelin se proyectará en el Salón Central Municipal el día domingo 31 de agosto – 19:00 horas.

Y en Esquel, el día viernes 29 de Agosto 18:00 horas en el Instituto de Formación Docente Artística 818 Sede Esquel, Av. Perón 1251 (Edificio Escuela N° 24)

SL