Vuelven "Los 4 Fantásticos: primeros pasos" al cine y se estrena en el Auditorio Municipal de Esquel

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel invita a la comunidad a disfrutar de un gran estreno en la pantalla del Cine Municipal este fin de semana: la película "Los 4 Fantásticos".

La película se proyectará en tres funciones, el sábado 30, domingo 31 de agosto y lunes 1 de septiembre, a las 18:30 horas.

Las entradas tienen un valor general de $6.000 y se pueden adquirir en la boletería del Auditorio Municipal, ubicado en Belgrano 330, o en la puerta, minutos antes del comienzo de cada función, dependiendo de la disponibilidad.

F.P