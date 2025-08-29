10°
Esquel, Argentina
Viernes 29 de Agosto de 2025
29 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Vuelven "Los 4 Fantásticos: primeros pasos" al cine y se estrena en el Auditorio Municipal de Esquel

La película se proyectará en tres funciones durante este fin de semana, con entradas a un valor general de $6.000.
Por Redacción Red43

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel invita a la comunidad a disfrutar de un gran estreno en la pantalla del Cine Municipal este fin de semana: la película "Los 4 Fantásticos".

 

 

La película se proyectará en tres funciones, el sábado 30, domingo 31 de agosto y lunes 1 de septiembre, a las 18:30 horas.

 

 

Las entradas tienen un valor general de $6.000 y se pueden adquirir en la boletería del Auditorio Municipal, ubicado en Belgrano 330, o en la puerta, minutos antes del comienzo de cada función, dependiendo de la disponibilidad.

 

 

F.P

 

