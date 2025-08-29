10°
Esquel, Argentina
Viernes 29 de Agosto de 2025
29 de Agosto de 2025
Provincia construyó un cerco perimetral en la Escuela N° 519 de Comodoro Rivadavia

Se trata de un muro de 150 metros que permitirá reforzar la seguridad en ese establecimiento de educación especial. 
Provincia construyó un cerco perimetral en la Escuela N° 519 de Comodoro Rivadavia. Se trata de un muro de 150 metros que permitirá reforzar la seguridad en ese establecimiento de educación especial. La obra demandó más de 90 millones de pesos e incluyó reparaciones generales, colocación de nuevos artefactos y la ejecución de una rampa para mejorar las condiciones de accesibilidad de los estudiantes.

 

En el marco del permanente plan de obras de refacción y mantenimiento de edificios escolares en toda la provincia, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, concluyó el cerco perimetral y ejecutó reparaciones generales en la escuela de educación especial N° 519 de Comodoro Rivadavia.

 

La obra fue ejecutada mediante una inversión superior a los 90 millones de pesos con el fin de aumentar la seguridad y la accesibilidad del edificio educativo.

 

Las tareas incluyeron la construcción de 150 metros de cerco perimetral con una altura de 2.4 metros, el reacondicionamiento de la instalación eléctrica y la colocación de luminarias LED tanto en el sector del pasillo como en el gimnasio. También se colocaron reflectores LED en el espacio que ahora funciona como patio trasero del edificio.

 

Asimismo, se trabajó en el acondicionamiento de las instalaciones sanitarias, y se realizó la provisión y colocación de artefactos de grifería en la cocina y un nuevo termotanque de 80 litros.

 

Por otra parte, se anexó al proyecto la construcción de una rampa que permite el acceso desde el gimnasio al nuevo patio trasero, lo que permite que se mejoren las condiciones de accesibilidad para los estudiantes que así lo requieran por cuestiones de movilidad.

 

