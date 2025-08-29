10°
Esquel, Argentina
Viernes 29 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Seis encapuchados y una mujer aterrorizada: "Te vamos a llenar la casa de plomo"

La amenazaron tras pasar tres veces frente a su vivienda. También le dijeron que iban a matar a su hijo. Logró ubicar a uno de los sujetos y la policía dispuso una custodia.
Una mujer de 56 años, denunció haber sido víctima de amenazas en su domicilio, ubicado en la calle Calafate de la localidad de Caleta Olivia. La denuncia fue radicada en las instalaciones de la Comisaría Segunda local. Se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal de turno. La situación violenta ocurrió el miércoles 28 de agosto.

 

Según el relato de la denunciante, alrededor de la 1 horas, observó que un vehículo Volkswagen Gol Trend de color blanco, sin patente y con vidrios polarizados, se detuvo frente a su vivienda y se retiró luego de tocar la bocina. Esta situación se repitió a las 05:30 y a las 19:30 horas. En la última ocasión, al salir al exterior, la mujer constató la presencia de aproximadamente seis personas encapuchadas en el interior del vehículo.

 

La denunciante identificó a uno de los ocupantes del vehículo como un hombre cuyas iniciales corresponden a E.M., alias “El Chapa”, quien le habría expresado: “Tenemos comprada a toda la Policía y la División de Investigaciones (DDI); a tu hijo lo vamos a matar. Cuídate porque a tu casa la llenamos de plomo”.

 

Tras ser interiorizado de la situación, el secretario penal de turno, el doctor Kevin Rearte, dispuso rondas policiales en el domicilio de la mujer damnificada por un término de 48 horas.

 

 

 

