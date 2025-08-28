14°
Jueves 28 de Agosto de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Encontraron droga en una cárcel pero el procedimiento fue irregular: se la dieron a los perros

Lo decidió una jueza tras una requisa en un establecimiento carcelario de Tierra del Fuego. Era una pequeña cantidad de marihuana que ahora tendrá otro destino.
Por Redacción Red43

La Justicia fueguina declaró nula una requisa en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande, en Tierra del Fuego tras constatar irregularidades en el procedimiento realizado a un interno identificado como Martínez, al finalizar el horario de visitas. En ese operativo se habían secuestrado 22,9 gramos de marihuana, pero la jueza Mariel Borruto resolvió invalidar la actuación y destinar la droga al adiestramiento de perros detectores.

 

El planteo fue impulsado por el abogado defensor Maximiliano Palladino, quien advirtió inconsistencias en la documentación e impulsó la declaración testimonial de los agentes penitenciarios. Durante la audiencia, las contradicciones quedaron expuestas y reforzaron la solicitud de nulidad.

 

El fiscal Marcelo Rapoport coincidió en reconocer las falencias y avaló el pedido de la defensa. Con ese respaldo, la magistrada dispuso declarar nula la requisa.

 

Este caso se suma a otra resolución similar de la semana pasada, también conseguida por el mismo abogado, en la que se declaró nula una requisa irregular tras el horario de visitas en la que habían incautado 9 gramos de cocaína. En aquel expediente, el detenido resultó sobreseído.

 

La decisión judicial genera polémica, ya que la nulidad impide investigar cómo ingresan los estupefacientes al penal, dejando sin respuesta uno de los puntos más sensibles en materia de seguridad carcelaria.

 

 

