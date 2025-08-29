El Parque Nacional Los Alerces adelanta el fin de la temporada de quemas por la sequía

El Parque Nacional Los Alerces ha emitido un aviso informando que, debido a las bajas precipitaciones de esta temporada, el período de quemas simples deberá finalizar antes de lo previsto.

Por este motivo, se recomienda a la población realizar las limpiezas y la quema de residuos forestales lo antes posible.

Para cualquier duda, las personas pueden contactarse con el Departamento de Incendio, Comunicaciones y Emergencias al teléfono de consulta: 2945 - 698274.

F.P