10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 29 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
29 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Parque Nacional Los Alerces adelanta el fin de la temporada de quemas por la sequía

La decisión se toma por las bajas precipitaciones y la falta de lluvias
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Parque Nacional Los Alerces ha emitido un aviso informando que, debido a las bajas precipitaciones de esta temporada, el período de quemas simples deberá finalizar antes de lo previsto.

 

 

Por este motivo, se recomienda a la población realizar las limpiezas y la quema de residuos forestales lo antes posible.

 

 

Para cualquier duda, las personas pueden contactarse con el Departamento de Incendio, Comunicaciones y Emergencias al teléfono de consulta: 2945 - 698274.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Denuncia grave de una madre en Esquel: "Mi hijo recibió amenaza de muerte con un cuchillo"
2
 "Quisiera haberlo visto a la cara y preguntarle por qué"
3
 Esquel y Trevelin rompen el acuerdo por el manejo de la basura
4
 Anunciaron un importante corte de energía en 5 localidades: Cuándo será y qué zonas se verán afectadas
5
 Así fue la sentencia de Vargas Nehuén
1
 Esquel y Trevelin rompen el acuerdo por el manejo de la basura
2
 Así fue la sentencia de Vargas Nehuén
3
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
4
 Una pena, Axel Antimán sigue con la lesión en la muñeca y no podrá pelear en José de San Martín
5
 Más barato y directo: ¿Cómo comprar celulares y televisores de Tierra del Fuego?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -