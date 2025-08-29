10°
Esquel, Argentina
Viernes 29 de Agosto de 2025
29 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

El éxito de "Homo Argentum" llega al Auditorio Municipal de Esquel

El film protagonizado por Guillermo Francella se podrá disfrutar los días sábado, domingo y lunes. 
Por Redacción Red43

Guillermo Francella protagoniza Homo Argentum, su nueva película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.

 

Clasificada para mayores de 13 años y con una duración de 98 minutos, la película que viene recolectando criticas diversas pero definitivamente no pasa desapercibida, llega a Esquel éste fin de semana.

 

Los días sábado 30/08, domingo 31/08 y lunes 1/09 será proyectada a las 21:30 hs (2D – Castellano).
En el Cine Auditorio Municipal y con un valor de la entrada: 2D $6000
Venta en Belgrano 330, de 14 a 20 horas el mismo día de la función.

 

SL

 

