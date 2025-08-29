El éxito de "Homo Argentum" llega al Auditorio Municipal de Esquel

Guillermo Francella protagoniza Homo Argentum, su nueva película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.

Clasificada para mayores de 13 años y con una duración de 98 minutos, la película que viene recolectando criticas diversas pero definitivamente no pasa desapercibida, llega a Esquel éste fin de semana.

Los días sábado 30/08, domingo 31/08 y lunes 1/09 será proyectada a las 21:30 hs (2D – Castellano).

En el Cine Auditorio Municipal y con un valor de la entrada: 2D $6000

Venta en Belgrano 330, de 14 a 20 horas el mismo día de la función.

SL