Viernes 29 de Agosto de 2025
Chubut
29 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Provincia efectúa convocatoria abierta al Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2025

Con el tema “La Seguridad Alimentaria en el Contexto del Cambio Climático”, el certamen busca reconocer y difundir investigaciones y proyectos innovadores de estudiantes y científicos de la región. Se otorgarán premios en dólares.
El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, invita a participar del Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2025, una iniciativa regional que promueve la producción de conocimiento científico y tecnológico con impacto en los países miembros y asociados del bloque.

 

El certamen tiene como eje central el tema “La Seguridad Alimentaria en el Contexto del Cambio Climático”, y está dirigido a estudiantes y científicos de distintos niveles, desde la educación media hasta investigadores consolidados, nacionales o residentes de los países del MERCOSUR.

 

Las categorías incluyen Iniciación Científica, Estudiante Universitario, Joven Investigador, Investigador Senior e Integración en equipo, con premios que van desde los 3.526 dólares hasta 10.585 dólares, además de trofeos y placas de reconocimiento.

 

Además, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres indicó que todos los trabajos premiados o distinguidos con menciones especiales serán publicados, contribuyendo a la difusión del conocimiento científico de la región.

 

La inscripción estará abierta hasta el 15 de septiembre inclusive y los trabajos podrán presentarse en español o portugués. El reglamento completo se encuentra disponible en el sitio web del CNPq: www.premiomercosul.cnpq.br

 

Con esta convocatoria, el MERCOSUR busca fortalecer la integración regional a través de la ciencia, incentivar la formación de jóvenes investigadores y aportar soluciones innovadoras a uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: garantizar la seguridad alimentaria frente al cambio climático.

 

 

R.G.

 

