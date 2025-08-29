Todas las rutas nacionales de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito

Según el último parte emitido por Vialidad Nacional este viernes 29 de agosto a las 8 de la mañana, todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito.

En la Ruta Nacional 259, tramo Empalme RN40 – Esquel, la calzada y banquinas se encuentran en condiciones normales, aunque se recomienda circular con precaución por presencia de animales sueltos, equipos viales en la zona y fuertes vientos.

En el tramo Esquel – Trevelin, la ruta está habilitada con sectores con sal y banquinas húmedas con barro. Personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando trabajos de bacheo. Además, se registran vientos y neblina, por lo que se solicita máxima precaución a los conductores.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las indicaciones viales y adecuar la velocidad a las condiciones del camino.

R.G.