10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 29 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
29 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Todas las rutas nacionales de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito

Vialidad Nacional informó que, pese a las condiciones climáticas y trabajos en calzada, los caminos permanecen transitables con precaución.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Según el último parte emitido por Vialidad Nacional este viernes 29 de agosto a las 8 de la mañana, todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito.

 

En la Ruta Nacional 259, tramo Empalme RN40 – Esquel, la calzada y banquinas se encuentran en condiciones normales, aunque se recomienda circular con precaución por presencia de animales sueltos, equipos viales en la zona y fuertes vientos.

 

En el tramo Esquel – Trevelin, la ruta está habilitada con sectores con sal y banquinas húmedas con barro. Personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando trabajos de bacheo. Además, se registran vientos y neblina, por lo que se solicita máxima precaución a los conductores.

 

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las indicaciones viales y adecuar la velocidad a las condiciones del camino.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Denuncia grave de una madre en Esquel: "Mi hijo recibió amenaza de muerte con un cuchillo"
2
 "Quisiera haberlo visto a la cara y preguntarle por qué"
3
 Esquel y Trevelin rompen el acuerdo por el manejo de la basura
4
 Anunciaron un importante corte de energía en 5 localidades: Cuándo será y qué zonas se verán afectadas
5
 Así fue la sentencia de Vargas Nehuén
1
 Esquel y Trevelin rompen el acuerdo por el manejo de la basura
2
 Así fue la sentencia de Vargas Nehuén
3
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
4
 Una pena, Axel Antimán sigue con la lesión en la muñeca y no podrá pelear en José de San Martín
5
 Más barato y directo: ¿Cómo comprar celulares y televisores de Tierra del Fuego?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -