Viernes 29 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Escalona: "Todavía los libros de historia para algo sirven"

El concejal del PJ, Martín Escalona, hizo uso de su hora de preferencia en la décima sesión del Concejo Deliberante. 
El concejal Martín Escalona hizo uso de su hora de preferencia y se refirió a las inversiones del municipio. 

 

"Todavía los libros de historia para algo sirven", comentó respecto a los dichos de los demás concejales en esta sesión. 

 

En este punto, se refirió al actual gobierno nacional y lo calificó como "de crueldad", en consonancia con las declaraciones de las concejales Chamorro y Sánchez Albornoz. 

 

Además, cuestionó la inversión recientemente anunciada por la gestión municipal de las cisternas para el barrio Ceferino, entre otras, y se lamentó por la baja ocupación en los hoteles de la ciudad: "Yo tengo amigos y trabajé en mantenimiento de hoteles", comentó.

 

Finalmente, se refirió a los proyectos en Laguna Carao, asegurando: "Me encanta, va a ser hermoso".

 

