Escalona: "Todavía los libros de historia para algo sirven"

El concejal Martín Escalona hizo uso de su hora de preferencia y se refirió a las inversiones del municipio.

"Todavía los libros de historia para algo sirven", comentó respecto a los dichos de los demás concejales en esta sesión.

En este punto, se refirió al actual gobierno nacional y lo calificó como "de crueldad", en consonancia con las declaraciones de las concejales Chamorro y Sánchez Albornoz.

Además, cuestionó la inversión recientemente anunciada por la gestión municipal de las cisternas para el barrio Ceferino, entre otras, y se lamentó por la baja ocupación en los hoteles de la ciudad: "Yo tengo amigos y trabajé en mantenimiento de hoteles", comentó.

Finalmente, se refirió a los proyectos en Laguna Carao, asegurando: "Me encanta, va a ser hermoso".

R.G.