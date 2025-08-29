10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 29 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
29 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El deporte de montaña y la nutrición en la agenda de Esquel

La charla forma parte de la 1° Edición de los Juegos de Montaña, que buscan promover el deporte y el turismo en la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la 1° Edición de los "Juegos de Montaña Esquel", se llevará a cabo una charla sobre "Estrategias de Nutrición para el Deporte de Montaña".

 

 

El evento, declarado de interés provincial, busca promover el deporte y el turismo en la ciudad. A lo largo de agosto, los juegos han ofrecido varias disciplinas deportivas, incluyendo esquí, escalada,  Kilómetro Vertical, etc, con la participación de atletas de élite.

 

 

La charla de hoy, que tiene como objetivo optimizar el rendimiento de los deportistas, será dictada por las Licenciadas en Nutrición Laura Rossi y Cecilia Godoy Azzem.

 

 

El evento se desarrollará a las 19:30 horas en la Residencia Deportiva Municipal. Los Juegos de Montaña, que se extienden hasta el 31 de agosto, han incluido diversas actividades, como competencias, capacitaciones y proyecciones audiovisuales.

 

 

 

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Denuncia grave de una madre en Esquel: "Mi hijo recibió amenaza de muerte con un cuchillo"
2
 "Quisiera haberlo visto a la cara y preguntarle por qué"
3
 Esquel y Trevelin rompen el acuerdo por el manejo de la basura
4
 Anunciaron un importante corte de energía en 5 localidades: Cuándo será y qué zonas se verán afectadas
5
 Así fue la sentencia de Vargas Nehuén
1
 Esquel y Trevelin rompen el acuerdo por el manejo de la basura
2
 Así fue la sentencia de Vargas Nehuén
3
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
4
 Una pena, Axel Antimán sigue con la lesión en la muñeca y no podrá pelear en José de San Martín
5
 Más barato y directo: ¿Cómo comprar celulares y televisores de Tierra del Fuego?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -