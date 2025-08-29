El deporte de montaña y la nutrición en la agenda de Esquel

En el marco de la 1° Edición de los "Juegos de Montaña Esquel", se llevará a cabo una charla sobre "Estrategias de Nutrición para el Deporte de Montaña".

El evento, declarado de interés provincial, busca promover el deporte y el turismo en la ciudad. A lo largo de agosto, los juegos han ofrecido varias disciplinas deportivas, incluyendo esquí, escalada, Kilómetro Vertical, etc, con la participación de atletas de élite.

La charla de hoy, que tiene como objetivo optimizar el rendimiento de los deportistas, será dictada por las Licenciadas en Nutrición Laura Rossi y Cecilia Godoy Azzem.

El evento se desarrollará a las 19:30 horas en la Residencia Deportiva Municipal. Los Juegos de Montaña, que se extienden hasta el 31 de agosto, han incluido diversas actividades, como competencias, capacitaciones y proyecciones audiovisuales.

F.P