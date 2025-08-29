10°
Esquel, Argentina
Viernes 29 de Agosto de 2025
29 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

El Gobierno Provincial coordina una nueva semana de horario extendido en el Registro Civil

Será entre el 8 y 12 de septiembre en las oficinas de Trelew Centro, Comodoro Rivadavia Oeste, Puerto Madryn Centro, Rada Tilly, Esquel y Rawson.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el objetivo de facilitar el acceso a los trámites de identidad y brindar un mejor servicio a la comunidad, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, informa que entre el 8 y el 12 de septiembre se llevará adelante una nueva jornada de atención extendida en distintas delegaciones de la provincia.

 

 

Durante esos días, las Delegaciones de Trelew Centro, Comodoro Rivadavia Oeste, Puerto Madryn Centro, Rada Tilly, Esquel y Rawson ampliarán su horario habitual de 8 a 14 horas, incorporando una franja adicional de 14 a 18 horas que permitirá atender a más vecinos en un momento clave del año.

 

 

Esta propuesta se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientadas a modernizar el Estado y garantizar una atención más eficiente para todos los chubutenses.

 

 

Cronograma para octubre

 

 

En octubre también se desarrollará otra semana con esta modalidad de trabajo, que tendrá lugar del 6 al 10 en los Registros civiles de Trelew (Norte), Comodoro Rivadavia Oeste, Puerto Madryn Centro, Rada Tilly, Esquel y Rawson.

 

 

Durante las jornadas de horario extendido, los vecinos podrán realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaportes, actualizaciones, cambios de domicilio y demás servicios que presta el Registro Civil.

 

 

F.P

 

