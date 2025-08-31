Tormenta de Santa Rosa: fuertes lluvias, granizo y más de cien evacuados en varias provincias

La llegada de la Tormenta de Santa Rosa provocó severos inconvenientes en gran parte del territorio nacional. En las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Catamarca se registraron inundaciones y daños materiales, mientras que el pronóstico indica que las lluvias persistirán durante todo el día.

En el norte bonaerense, varias localidades amanecieron con calles completamente cubiertas de agua y se prevé que la acumulación de precipitaciones supere los 100 milímetros. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, se esperan chaparrones intermitentes, con una mejora recién hacia la mañana del lunes.

En Mendoza, el fenómeno obligó a evacuar a más de un centenar de personas. Además, se reportaron fuertes ráfagas de viento, caída de árboles y granizo en distintos departamentos, lo que derivó en la asistencia inmediata de Defensa Civil a los damnificados.

Catamarca también sufrió la caída de granizo en diversas zonas, mientras que otras provincias como San Luis, San Juan, Córdoba y Tucumán reportaron daños significativos vinculados al temporal.

Durante las primeras horas de la jornada, el noroeste bonaerense fue el sector más castigado, con ráfagas que oscilaron entre 50 y 70 km/h. Una de las localidades más afectadas fue Carlos Casares, donde se registraron anegamientos tanto en la ruta como en sectores cercanos al casco urbano.

R.G.

