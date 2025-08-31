11°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 31 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
31 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Tormenta de Santa Rosa: fuertes lluvias, granizo y más de cien evacuados en varias provincias

El temporal asociado a la tradicional Tormenta de Santa Rosa se hizo sentir con intensidad en distintos puntos del país. Calles anegadas, caída de granizo, ráfagas de viento y evacuaciones en Buenos Aires, Mendoza y Catamarca.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La llegada de la Tormenta de Santa Rosa provocó severos inconvenientes en gran parte del territorio nacional. En las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Catamarca se registraron inundaciones y daños materiales, mientras que el pronóstico indica que las lluvias persistirán durante todo el día.

 

En el norte bonaerense, varias localidades amanecieron con calles completamente cubiertas de agua y se prevé que la acumulación de precipitaciones supere los 100 milímetros. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, se esperan chaparrones intermitentes, con una mejora recién hacia la mañana del lunes.

 

En Mendoza, el fenómeno obligó a evacuar a más de un centenar de personas. Además, se reportaron fuertes ráfagas de viento, caída de árboles y granizo en distintos departamentos, lo que derivó en la asistencia inmediata de Defensa Civil a los damnificados.

 

Catamarca también sufrió la caída de granizo en diversas zonas, mientras que otras provincias como San Luis, San Juan, Córdoba y Tucumán reportaron daños significativos vinculados al temporal.

 

Durante las primeras horas de la jornada, el noroeste bonaerense fue el sector más castigado, con ráfagas que oscilaron entre 50 y 70 km/h. Una de las localidades más afectadas fue Carlos Casares, donde se registraron anegamientos tanto en la ruta como en sectores cercanos al casco urbano.

 

 

R.G.
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un vidriero de confianza: la vida de Don Gauna en Esquel
2
 Se viene una nueva edición de la Fiesta de los Ciruelos en Flor
3
 Incidente fronterizo con repercusiones legales
4
 ¿Qué alimentos no se deben consumir después de su fecha de caducidad?
5
 La ciencia detrás de los implantes dentales: qué son, cómo funcionan y cuándo se indican
1
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
2
 Una pena, Axel Antimán sigue con la lesión en la muñeca y no podrá pelear en José de San Martín
3
 Azafrán Ruta 17: una historia de sabor, cultura y superación
4
 Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria
5
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -