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Por Redacción Red43

Final feliz para "Tres Patas": el perro que conmovió a Comodoro ya tiene un hogar

El querido perro del centro fue adoptado junto a su compañero "Negrito" justo en el Día del Perro Callejero. Después de semanas en la calle y expuestos al frío, ambos encontraron una familia.
Por Redacción Red43

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Después de semanas de vivir en la calle, soportar las bajas temperaturas y movilizar a vecinos y proteccionistas, llegó la noticia que muchos esperaban: "Tres Patas" encontró un hogar.

 

El perro, conocido por comerciantes y vecinos del centro de Comodoro Rivadavia, fue rescatado junto a su inseparable compañero "Negrito", con quien compartía sus días recorriendo las calles de la ciudad.

 

La historia había comenzado días atrás, cuando proteccionistas alertaron sobre la situación de "Tres Patas", que no contaba con un refugio para protegerse del frío y había sido visto buscando alimento entre residuos de contenedores.

 

El pedido de adopción rápidamente se difundió y muchas personas se hicieron eco de su situación. Además, quienes conocían su historia destacaban un detalle especial: nunca estaba solo. A su lado siempre aparecía "Negrito", su compañero de aventuras y de vida.

 

Por eso, el objetivo era encontrar una familia que pudiera recibir a ambos perros juntos.

 

 

 

La buena noticia llegó en el Día del Perro Callejero

La historia tuvo el final esperado este lunes, justamente en el Día del Perro Callejero. Daiana, una vecina de Comodoro, contó que salió a buscarlos y logró ponerlos a resguardo.

 

"Patitas y Negrito ya están en resguardo. Salí del trabajo y los busqué; primero encontré a Patitas gracias a la gente y a la Comisaría Primera", relató.

 

Luego comenzó la búsqueda de su compañero. "Salimos juntos a buscar a su hermanito negro, lo encontramos y acá estamos juntos", contó, acompañando sus palabras con una imagen de ambos perros dentro del vehículo, rumbo a una nueva etapa.

 

Después del frío, la lluvia y la incertidumbre de la calle, "Tres Patas" y "Negrito" finalmente tendrán una oportunidad distinta: una vida con techo, cuidados y una familia que decidió abrirles las puertas de su hogar.

 

 

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