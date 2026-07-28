Rige una alerta amarilla por lluvias para todo Chubut este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este jueves 30 de julio que alcanza a toda la provincia del Chubut. El organismo advirtió que se prevén precipitaciones persistentes durante gran parte de la jornada y recomendó extremar las medidas de precaución ante las condiciones previstas.

Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros. No obstante, el SMN indicó que esos valores podrían ser superados de manera puntual, de acuerdo con la evolución del sistema meteorológico.

Además, el organismo no descartó que en algunos sectores las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezcladas, especialmente en las zonas donde se registren temperaturas más bajas.

Ante este panorama, las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones para la circulación, tanto en rutas como en calles y caminos, debido a la reducción de la visibilidad y la acumulación de agua en distintos sectores.

Por ese motivo, recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de las lluvias y seguir las actualizaciones del pronóstico emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

R.G