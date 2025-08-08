12°
Rawson: interceptan auto cargado con carne de guanaco

El vehículo fue detenido sobre la Ruta Nacional N° 3 con piezas fraccionadas en bolsas negras. Intervino la División Seguridad Rural y se labraron actas de infracción y destrucción por orden de Fauna Silvestre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la noche del jueves 7 de agosto, alrededor de las 21:00 horas, personal de la División Seguridad Rural de Rawson, dependiente del Área Grupos Especiales de la Policía del Chubut, interceptó un vehículo que circulaba con carne de guanaco faenada de forma ilegal.

 

El operativo se activó tras un llamado que alertó sobre la presencia de un Fiat Palio blanco transitando por Ruta Nacional N° 3 y Ruta Provincial N° 75, cuyos ocupantes estarían involucrados en actividades de caza furtiva.

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia del vehículo y procedieron a realizar una requisa. En el baúl encontraron piezas de guanaco fraccionadas y embolsadas, distribuidas de la siguiente manera: 15 lomos, 3 paletas y 17 cuartos, todos almacenados en bolsas de consorcio negras.

 

Ante el hallazgo, se dio intervención al Dr. Fernando Barsano, representante de Fauna Silvestre, quien ordenó la realización de un Acta de Infracción y un Acta de Destrucción del material secuestrado.

 

 

R.G.

 

