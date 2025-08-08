11°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 08 de Agosto de 2025
Vialidad Nacional El Bolsón Bariloche ruta 40 el foyel
08 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Redacción Red43

Ruta 40: Realizan trabajos de bacheo entre Bariloche y El Bolsón

Aprovechando las buenas condiciones climáticas, Vialidad Nacional avanza con el bacheo en frío en la RN40 entre Bariloche y El Bolsón. Este viernes trabajan en la zona de El Foyel. Se recomienda manejar despacio y respetar las indicaciones.
Redacción Red43

Escuchar esta nota

Aprovechando las condiciones climáticas favorables, el personal de Vialidad Nacional continúa con los trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 40, específicamente en el tramo que une San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Con estas tareas buscan mejorar la seguridad y la transitabilidad de una de las vías más importantes de la zona.

 

Durante la jornada del jueves, los operarios trabajaron en el sector del Cañadón de la Mosca, realizando tareas de bacheo en frío que permiten reparar los sectores deteriorados de la calzada sin necesidad de aplicar calor. 

 

 

Este viernes las tareas continuan en la zona de El Foyel, donde se prevé avanzar en la reparación de nuevos sectores afectados por el tránsito y el desgaste climático.

 

Desde Vialidad Nacional, se recomienda a los conductores circular con precaución y a baja velocidad, respetando todas las indicaciones del personal presente sobre la calzada.

 

 

 

O.P

 

