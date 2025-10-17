Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana

El amanecer llegó con algo de frío (las mínimas estuvieron cerca de los -2°C en zonas bajas), aunque el cielo se mantuvo ligeramente nublado y sin viento fuerte.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá subiendo rápido, alcanzando entre 9 y 13°C hacia el mediodía.

Tarde templada y cielo despejado

Durante la tarde, se espera un cielo mayormente despejado y una temperatura que trepará hasta los 17 o 18°C.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades moderadas de 13 a 22 km/h, manteniendo una sensación térmica muy agradable.

Será una jornada ideal para actividades al aire libre o para disfrutar del comienzo del fin de semana en lagos, ríos y senderos de la Comarca.

Noche tranquila y cielo limpio

Al caer el sol, el termómetro descenderá a unos 10°C, sin cambios bruscos y con viento casi calmo.

El cielo despejado promete una noche serena.

Efemérides del día

Este 17 de octubre reúne variadas conmemoraciones:

Día de la Lealtad Peronista: se recuerda la gran movilización obrera y sindical del 17 de octubre de 1945 en Plaza de Mayo, que exigió la liberación de Juan Domingo Perón. El hecho es considerado el nacimiento del peronismo y uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino.

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza , proclamado por la ONU, con el objetivo de poner fin a la pobreza en todas sus formas.

Día Mundial contra el Dolor, impulsado por la OMS, que busca visibilizar la necesidad de aliviar el sufrimiento físico en todo el mundo.

O.P.