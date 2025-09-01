Lago Puelo se convirtió en el primer municipio de Chubut en promover la agroecología

En el marco de la Ordenanza Municipal 145/24 CD LP, que desde diciembre de 2024 establece a Lago Puelo como el primer municipio de Chubut en impulsar la agroecología, se realizó la primera reunión del Consejo Asesor Municipal Agroecológico (CONAMA).

Un espacio de diálogo y planificación

Este consejo está integrado por miembros del Nodo Agroecológico, el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de Lago Puelo, y durante el encuentro se abordaron diversos puntos, como la necesidad de un diagnóstico preciso sobre la producción agroecológica dentro del ejido municipal. Asimismo, se definió que las reuniones de CONAMA serán mensuales, lo que permitirá un seguimiento de los proyectos y políticas implementadas.

Entre las primeras acciones del consejo, se creó un registro de productores agroecológicos, respaldado por el Sistema Participativo de Garantía (SPG), que certifica las producciones agroecológicas en la Comarca Andina bajo el sello ECOMARCAL. Este registro servirá como base para el diseño de políticas públicas y proyectos que respondan a las demandas del sector agroecológico, facilitando la planificación a futuro y promoviendo un desarrollo sostenible.

Educación y articulación con la comunidad

El CONAMA también anticipó la posibilidad de articular con las escuelas primarias, secundarias y terciarias de Lago Puelo para llevar adelante proyectos pedagógicos y de educación agroecológica. La iniciativa busca fomentar la conciencia ambiental y formar futuras generaciones comprometidas con la sostenibilidad y la producción responsable de alimentos.

Qué es la agroecología

La agroecología es una ciencia y un conjunto de prácticas que busca diseñar y gestionar sistemas agrícolas sostenibles, justos y equitativos, optimizando la interacción entre plantas, animales, personas y el medio ambiente. Sus principios incluyen la eficiencia en el uso de recursos, el reciclaje, la soberanía alimentaria, la restauración de ecosistemas y la mejora de la seguridad y nutrición de las personas.

Lago Puelo también forma parte de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Promueven la Agroecología (RENAMA). Con la creación del CONAMA y estas primeras acciones, Lago Puelo se consolida como un referente provincial en agroecología, impulsando un modelo de producción responsable y educación ambiental que busca fortalecer la economía local y proteger el medio ambiente.

O.P