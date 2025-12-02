Incendio en El Turbio: Confirmaron que un rayo inició el fuego en plena sequía cordillerana

Un foco de incendio activo se mantiene bajo observación en la zona de El Turbio, al norte del Parque Nacional Lago Puelo y dentro de la Reserva Provincial El Turbio, bajo jurisdicción del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

Origen del incendio confirmado

Fuentes técnicas de Parques Nacionales compartieron un mapa oficial de descargas eléctricas correspondiente al 29 de noviembre, elaborado por la plataforma Geo-Rayos. El registro indica impactos directos en la zona donde actualmente se desarrolla el incendio, lo que permite afirmar que el fuego se originó por un rayo durante la tormenta eléctrica del fin de semana.

“Según nuestras verificaciones, en ese lugar cayó un rayo”, confirmaron desde el Parque Nacional Lago Puelo.

Aunque el foco no se encuentra dentro del Parque, sí se ubica en un área colindante con topografía compleja y acceso terrestre limitado, lo que dificulta las tareas de control.

Operativo desplegado

El intendente del Parque Nacional Lago Puelo, Sergio Rusak, detalló que se realizaron traslados lacustres de personal y equipos para reforzar el trabajo que encabeza el SPMF. En paralelo, un avión hidrante desde El Bolsón efectuó varias descargas sobre el sector activo del incendio.

El área afectada corresponde a bosque nativo de alta montaña dentro de la cordillera chubutense, lo que obliga a mantener monitoreo permanente debido a la presencia de material fino seco y a condiciones meteorológicas variables.

Tormentas, rayos y riesgo extremo

La Comarca Andina atraviesa un período de sequía severa, con tormentas eléctricas que no generaron precipitaciones significativas. El mapeo de descargas eléctricas muestra decenas de rayos a lo largo del corredor cordillerano, desde Lago Puelo hasta la Cuesta del Ternero y sectores altos de la Comarca.

Estas condiciones coinciden con el comportamiento observado en incendios generados por rayos latentes, que pueden iniciarse horas o días después del impacto.

Estado actual y próximos pasos

Los brigadistas continúan trabajando en enfriamiento, bordes y puntos calientes, mientras que los equipos técnicos evalúan el avance del fuego y determinan si es necesario reforzar medios aéreos o realizar nuevos traslados lacustres.

Por ahora, las autoridades clasifican la situación como foco activo en observación, con especial atención en las próximas horas debido a la combinación de sequía, viento y topografía compleja.

Con información de Noticias de la Comarca

O.P.