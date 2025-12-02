Epuyén lanza la temporada turística 2025/26 con tres días de fiesta, deporte y cultura en Puerto Bonito

La localidad de Epuyén presentó oficialmente su temporada turística 2025/26 con un amplio cronograma de actividades que se desarrollarán del 12 al 14 de diciembre en el Parque Municipal Puerto Bonito, un área emblemática que celebra además su 22° aniversario.

El anuncio se realizó en el Centro Cultural Antu Quillén, ubicado a orillas del Lago Epuyén, durante una conferencia de prensa donde participaron autoridades municipales, referentes del turismo, el deporte y la cultura, además de representantes de la asociación que gestiona el espacio.

Un lanzamiento que marca un antes y un después

Durante la presentación, la Directora de Turismo de Epuyén, Roxana Lezcano, remarcó la importancia simbólica y comunitaria del evento, especialmente porque este año se concretará la apertura del renovado Centro Cultural Antu Quillén, reconstruido casi por completo después del incendio que en 2018 destruyó su edificio original.

“Mucha gente venía mirando por la ventana, curiosa por saber qué pasaba acá. Bueno, a partir del 12 de diciembre ya van a poder conocerlo y disfrutarlo”, señaló Lezcano. “Ese fin de semana habrá actividades para toda la familia, con deporte, gastronomía, artesanías y shows”.

La fecha elegida tampoco es casual: el 12 de diciembre es el aniversario del Parque Municipal Puerto Bonito, motivo por el cual el lanzamiento turístico se transforma en una doble celebración.

Antu Quillén: volver a abrir las puertas de un sueño colectivo

El representante de la Asociación Antu Quillén, Ernani Iuso, remarcó el valor emocional y comunitario del nuevo edificio:

“Este lugar fue construido por la gente, por socios, vecinos y turistas. Está hecho literalmente con las manos de quienes quisieron participar. Después del incendio parecía una utopía reconstruirlo. Hoy es un sueño hecho realidad”.

También indicó que el Centro Cultural propone un modelo de turismo vinculado al arte, la producción local y la experiencia paisajística, integrando naturaleza, cultura y comunidad:

“Llegar acá, ver el lago, ver las montañas, escuchar música o ver artesanías… el turista se va con una concepción más completa. Creemos que este espacio puede generar cambios, abrir la cabeza y mostrar otra forma de vivir el turismo”.

El nuevo Antu Quillén funciona como una sede autogestiva sin fines de lucro, con más de 300 socios, dedicada a tres pilares: revalorización de la cultura originaria, cuidado del ambiente y promoción del arte y la producción local.

El cronograma del fin de semana: cultura, deporte y fiesta

Viernes 12 – Apertura oficial

16 hs – Acto de lanzamiento de la temporada turística 2025/26.

Reapertura del Centro Cultural Antu Quillén, con feria de artesanías, música y actividades culturales.

Sábado 13 – “Epuyén Corre”, tercera edición

Durante la conferencia, el atleta y referente deportivo, Leonardo Price, brindó detalles de la carrera:

“Queremos que toda la comunidad participe, desde los más chiquitos hasta los adultos. La idea es que sea una fiesta familiar. Y este año volvemos a contar con la presencia de atletas olímpicos”.

Confirmó la participación de Joaquín Arbe, además de la expectativa de sumar a Coco Muñoz, ambos referentes del atletismo chubutense y figuras olímpicas.

Actividades del sábado

9 hs – Inscripciones y largada de la carrera en el predio ferial.

11 hs – Apertura de puestos gastronómicos, artesanos y productores.

11:30 – Clase abierta de zumba.

14 hs – Juegos típicos (sapo, cinchada de la cerveza y otros).

15 hs – Premiación de la carrera.

17 hs – Folclore para adultos.

17:30 – Concurso de comidas típicas.

19 hs – Show de Iván Moreno.

20 hs – Cierre musical con Chamameceros del Sur.

Domingo 14 – Día de feria, deporte y encuentro campero

9 hs – Beach Vóley en el predio de artesanos.

11 hs – Apertura de puestos.

12 hs – Concurso de hacheros.

14 hs – Presentación de grupo infantil.

15 hs – Bingo campero con premios.

18 hs – Cierre musical con Alborada Tropical.

Estado del Parque Municipal Puerto Bonito: senderos habilitados y recomendaciones

Roxana Lezcano confirmó que los senderos se encuentran habilitados, aunque el parque continúa bajo emergencia ígnea, por lo que se realizan cierres preventivos ante alertas meteorológicas.

También detalló medidas vigentes:

Acceso vehicular: $3.000 por vehículo

Motos: $1.500

Motorhomes: no ingresan por razones de seguridad

Prohibido hacer fuego

Prohibido pernoctar (en motorhome, carpa o vehículo)

“Este espacio es de todos. Invitamos a vecinos y visitantes a cuidarlo, porque cada cosa requiere un esfuerzo enorme”, remarcó.

Turismo, cultura y reconstrucción comunitaria

El cierre de la conferencia estuvo marcado por un mensaje de unidad. Varios representantes coincidieron en que, después del incendio del 15 de enero y de un año complejo, la comunidad de Epuyén logró reconstruir, gestionar y proyectar un espacio que combina identidad local, naturaleza y cultura.

“Todos vivimos del turismo. Este tipo de propuestas dinamiza la economía y fortalece al pueblo”, señaló Gustavo Boyé, representante de la Cámara de Comercio CAMOCH.

“Entrar al Antu Quillén y sentir el olor a nuevo emociona. Es un sueño compartido”.

