10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
01 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Juan Pablo Valdés ganó la gobernación de Corrientes con más del 50% de los votos

El intendente de Ituzaingó sucederá a su hermano Gustavo. Ascúa, Colombi y Almirón, a más de 30 puntos de distancia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Juan Pablo Valdés ganó con más del 50% de los votos y es el nuevo gobernador de Corrientes El intendente de Ituzaingó sucederá a su hermano Gustavo. Ascúa, Colombi y Almirón, a más de 30 puntos de distancia.

 

La UCR consolidó su gestión y Juan Pablo Valdés, el hermano del mandatario provincial, sumará cuatro años más a los 24 de gobiernos radicales. El candidato por Vamos Corrientes era el favorito en las encuestas. La única incógnita era si el 21 de septiembre habría ballotage y con quién. Con el 100% de las mesas escrutadas, Valdés ganó con el 51,89% de los votos y no habrá segunda vuelta.

 

Entre las seis fórmulas opositoras, sobresalían tres. Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, era el postulante del frente que lidera el peronismo, Limpiar Corrientes. Por su parte, La Libertad Avanza impulsaba la figura del diputado Lisandro Almirón; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO), promovía al tres veces gobernador Ricardo Colombi. Ascúa acumuló el 19,97% de los votos, Colombi sumó 16,69% y LLA quedó cuarto con 9,51%.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un joven argentino sufrió un grave accidente en Bahamas y necesita ser trasladado a Miami
2
 "No estamos todos, falta Gladys": la comunidad educativa muestra su respaldo a la directora de la Escuela 112
3
 Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur
4
 Tormenta de Santa Rosa: fuertes lluvias, granizo y más de cien evacuados en varias provincias
5
 Vecino de El Maitén se lleva $26 millones en el Quini 6
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
3
 Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria
4
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
5
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -