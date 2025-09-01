Juan Pablo Valdés ganó la gobernación de Corrientes con más del 50% de los votos

Juan Pablo Valdés ganó con más del 50% de los votos y es el nuevo gobernador de Corrientes El intendente de Ituzaingó sucederá a su hermano Gustavo. Ascúa, Colombi y Almirón, a más de 30 puntos de distancia.

La UCR consolidó su gestión y Juan Pablo Valdés, el hermano del mandatario provincial, sumará cuatro años más a los 24 de gobiernos radicales. El candidato por Vamos Corrientes era el favorito en las encuestas. La única incógnita era si el 21 de septiembre habría ballotage y con quién. Con el 100% de las mesas escrutadas, Valdés ganó con el 51,89% de los votos y no habrá segunda vuelta.

Entre las seis fórmulas opositoras, sobresalían tres. Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, era el postulante del frente que lidera el peronismo, Limpiar Corrientes. Por su parte, La Libertad Avanza impulsaba la figura del diputado Lisandro Almirón; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO), promovía al tres veces gobernador Ricardo Colombi. Ascúa acumuló el 19,97% de los votos, Colombi sumó 16,69% y LLA quedó cuarto con 9,51%.