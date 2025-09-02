Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
02 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Se definen los finalistas de la Copa Ciudad Esquel 2025

Las semifinales se disputarán en la cancha del Club Belgrano con dos encuentros: hoy martes Belgrano Seniors vs San Martín y mañana 28 de Junio vs Independiente.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La emoción del fútbol local llega a su punto máximo con la disputa de las semifinales de la Copa Ciudad Esquel 2025.

Los equipos buscarán un lugar en la gran final en dos jornadas imperdibles que se jugarán en la cancha del Club Belgrano.

 

El primer partido comienza hoy, martes 2 de septiembre, a las 20:00 horas, con el enfrentamiento entre Belgrano Seniors y San Martín.

Al día siguiente, el miércoles 3 de septiembre, también a las 20:00 horas, se enfrentaran 28 de Junio contra Independiente en busca del segundo boleto a la final.

 

Se invita a toda la comunidad a asistir y alentar a sus equipos en la cancha del Club Belgrano para no perderse la pasión del fútbol de la ciudad.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Su esposa entraba a un "telo", la siguió, y lo que descubrió lo dejó sin palabras
2
 Luis Cayulef se descompuso en un entrenamiento y ya le colocaron un holter cardíaco
3
 Atención: Cambia el horario del gran corte de energía programado para este miércoles
4
 Abusos sexuales: las denuncias que desataron un escándalo en la policía de Chubut
5
 Música, arte y naturaleza en la Fiesta de los Ciruelos en Flor de Esquel
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La pesca deportiva es declarada de Interés Municipal en Trevelin
5
 "Los problemas de los vecinos están en los barrios"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -