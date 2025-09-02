Se definen los finalistas de la Copa Ciudad Esquel 2025

La emoción del fútbol local llega a su punto máximo con la disputa de las semifinales de la Copa Ciudad Esquel 2025.



Los equipos buscarán un lugar en la gran final en dos jornadas imperdibles que se jugarán en la cancha del Club Belgrano.

El primer partido comienza hoy, martes 2 de septiembre, a las 20:00 horas, con el enfrentamiento entre Belgrano Seniors y San Martín.



Al día siguiente, el miércoles 3 de septiembre, también a las 20:00 horas, se enfrentaran 28 de Junio contra Independiente en busca del segundo boleto a la final.

Se invita a toda la comunidad a asistir y alentar a sus equipos en la cancha del Club Belgrano para no perderse la pasión del fútbol de la ciudad.





T.B