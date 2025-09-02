Esquel, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
"Los problemas de los vecinos están en los barrios"

Diego Austin destacó que la iniciativa del intendente Matías Taccetta busca conocer y atender las necesidades de los vecinos, transformando los recorridos en una política pública con soluciones concretas.
Por Redacción Red43

El Secretario de Gobierno, Diego Austin, realizó un balance del programa "La Muni cerca tuyo". 

 

"Es un programa que nace como una iniciativa del intendente Taccetta y que va a terminar plasmándose en lo que es una política pública. Los problemas de los vecinos están en los barrios. La gestión del intendente propende a estar de cara al vecino, cerca del vecino y tomando conocimiento de la problemática y de las necesidad que tiene en su barrio", comentó a Red43. 

 

"La Muni cerca tuyo" ya recorrió 3 barrios de la ciudad, y planea seguir el recorrido aunque el próximo destino todavía no fue decidido. 

 

Para finalizar, Austin aseguró: "El relevamiento que se va haciendo es extraño porque las problemáticas y las solicitudes que tenemos de barrio a barrio son totalmente distintas unas de otras. Va a plasmarse como una política pública porque entendemos que hay que darle pronta solución a problemas que a veces son muy de muy sencilla canalización".

 

 

 

R.G. 

 

