El Secretario de Gobierno, Diego Austin, realizó un balance del programa "La Muni cerca tuyo".

"Es un programa que nace como una iniciativa del intendente Taccetta y que va a terminar plasmándose en lo que es una política pública. Los problemas de los vecinos están en los barrios. La gestión del intendente propende a estar de cara al vecino, cerca del vecino y tomando conocimiento de la problemática y de las necesidad que tiene en su barrio", comentó a Red43.

"La Muni cerca tuyo" ya recorrió 3 barrios de la ciudad, y planea seguir el recorrido aunque el próximo destino todavía no fue decidido.

Para finalizar, Austin aseguró: "El relevamiento que se va haciendo es extraño porque las problemáticas y las solicitudes que tenemos de barrio a barrio son totalmente distintas unas de otras. Va a plasmarse como una política pública porque entendemos que hay que darle pronta solución a problemas que a veces son muy de muy sencilla canalización".

R.G.