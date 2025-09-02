Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
02 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Institutos de Trelew y Esquel reciben bibliografía teatral del INT

El Gobierno del Chubut entregó 15 obras especializadas para las bibliotecas de los Institutos de Formación Docente Artística N° 805 y N° 818, garantizando el acceso a material que no se encuentra en librerías.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, concretó la entrega de bibliografía del Instituto Nacional del Teatro (INT) a dos establecimientos educativos artísticos de Trelew y Esquel.

 

Los libros fueron entregados a las Bibliotecas de los Institutos Superior de Formación Docente Artística Nº 805 de Trelew y de Nº 818 de Esquel. Se trata de 15 obras que fueron donadas para ser consultadas por estudiantes, docentes y público en general.

 

Acceso al conocimiento

 

La iniciativa busca garantizar el acceso al conocimiento especializado, ya que el material del Instituto Nacional de Teatro está compuesto por textos teatrales, investigaciones, estudios críticos, manuales de formación y publicaciones específicas de las artes escénicas que, en muchos casos, no se encuentran en librerías comerciales.

 

Su distribución en distintas regiones permite que artistas, investigadores y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos accedan a recursos actualizados y de calidad.

 

Estas entregas, llevadas adelante por la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, también fortalecen el patrimonio cultural, ya que cada libro se incorpora al acervo intangible de la comunidad y contribuye a preservar la memoria teatral argentina y latinoamericana. Además, constituyen un recurso fundamental para la formación y capacitación, brindando herramientas para talleres, cursos y cátedras universitarias que fomentan la profesionalización del sector.

 

De esta manera, se impulsa la descentralización cultural, asegurando la equidad territorial en el acceso a la producción editorial, y al mismo tiempo se fomenta la lectura y el encuentro comunitario a través de actividades como lecturas dramatizadas, talleres de dramaturgia y debates.

 

Finalmente, la visibilización de autores nacionales y dramaturgias locales se ve potenciada mediante estas donaciones, que permiten difundir las producciones de todas las regiones del país y consolidar una identidad teatral diversa y plural.

 


T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Su esposa entraba a un "telo", la siguió, y lo que descubrió lo dejó sin palabras
2
 Luis Cayulef se descompuso en un entrenamiento y ya le colocaron un holter cardíaco
3
 Atención: Cambia el horario del gran corte de energía programado para este miércoles
4
 Abusos sexuales: las denuncias que desataron un escándalo en la policía de Chubut
5
 Música, arte y naturaleza en la Fiesta de los Ciruelos en Flor de Esquel
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La pesca deportiva es declarada de Interés Municipal en Trevelin
5
 "Los problemas de los vecinos están en los barrios"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -