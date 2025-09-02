Atención: Cambia el horario del gran corte de energía programado para este miércoles

La Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos del Chubut informó que el miércoles 3 de septiembre se realizará un corte programado de energía en varias localidades de la Comarca Andina. Este corte se debe a tareas de mantenimiento en la Subestación El Coihue, que incluyen el montaje de equipos interruptores, y estará a cargo de la empresa TRANSACUE.

El corte afectará a Cholila, Epuyén, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo, y se desarrollará entre las 14 y las 16 horas, según la última actualización oficial.

Se recomienda prever el uso de equipos eléctricos, cargar dispositivos móviles y tomar precauciones con servicios que dependan de la energía, para minimizar inconvenientes.

Cabe destacar que originalmente se había previsto un corte más amplio, que se extendería desde las 12 hasta las 17 horas, pero el horario fue actualizado y reducido a dos horas.

O.P